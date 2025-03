Topscorer von Union Berlin Union-Stürmer Benedict Hollerbach auf dem Weg zum Führungsspieler Stand: 26.03.2025 10:06 Uhr

Benedict Hollerbach hatte einen schweren Start beim 1. FC Union Berlin. Mittlerweile ist er auf dem Feld für die Köpenicker fast unverzichtbar und wird auch neben dem Platz zum Anführer. Von Till Oppermann

Eines steht fest: Den Beruf des Alleinunterhalters ergreift man nur aus Leidenschaft. Alleinunterhalter arbeiten, wenn fast alle anderen frei haben. Für fremde Hochzeiten und runde Geburtstage fahren sie quer durch das Land. Ihre Mission ist der Spaß der anderen – schließlich hängt die Stimmung auf der Party von ihrer Kunst ab. Mit dabei haben sie Hits von Wolfgang Petry, Depeche Mode und das Beste von heute. Was das alles mit Fußball zu tun haben soll? Das könnte Benedict Hollerbach beantworten.

Statistisch herausragend

Mit seinen sieben Toren und drei Vorlagen ist der 23-Jährige nicht nur das Beste, was Union Berlins Angriff heute zu bieten hat - oft muss sich Hollerbach in der Offensive auch wie ein Alleinunterhalter fühlen. Keiner bei Union strahlt annähernd so viel Torgefahr aus wie der blondgelockte Stürmer. Und niemand spielt so intensiv wie er. "Er ist schnell und aggressiv, ohne dass er jedes Mal Foul spielt", lobt Trainer Steffen Baumgart.



Mit 720 Sprints und 1.956 intensiven Läufen rennt Hollerbach in seiner Mannschaft voran und gehört jeweils zur Top-10 der Bundesliga. Erst kürzlich brachte er die Massen wieder im Alleingang zum Tanzen: Hollerbachs Ausgleichstreffer gegen den FC Bayern München sicherte Union vor der Länderspielpause einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Gegen Widerstände

Dabei hatte er die ersten 60 Minuten des Spiels gegen seinen Jugendverein von der Bank aus verfolgen müssen. Auch beim Auswärtssieg eine Woche zuvor in Frankfurt war Hollerbach nur eingewechselt worden. Nach 54 Bundesligaspielen hat er sich in Köpenick aber etabliert. So unangefochten wie seine Statistiken vermuten lassen würden, ist er allerdings noch nicht.



Er sei ein Spieler, der sich noch entwickeln könne und sollte, findet Baumgart. Zu oft wirkt Hollerbachs Spiel in den entscheidenden Momenten nicht ausgereift. Wenn er wieder in einer aussichtslosen Situation ins Dribbling geht oder beim Torabschluss den Ball nicht richtig erwischt, sieht sein Spiel so aus, als würde er den Ton nicht treffen. Und: "Ab und zu wäre es auch gut, wenn er die Jungs neben sich noch mehr sieht", so Baumgart.

Selbstbewusster Auftritt

Was Hollerbach noch von den besten Spielern auf seiner Position trennt, ist vor allem fehlende Übersicht auf dem Fußballplatz. Einer, der so gerne gesehen werden will wie er, hat es eben schwer, auf den Nebenmann zu gucken. In einer Union-Mannschaft in der alle am liebsten von Gemeinschaft und Zusammenhalt sprechen, stach Hollerbach von Anfang an heraus.



2023 wechselte er nach einer starken Drittligasaison aus Wiesbaden nach Berlin. Eine mündliche Einigung mit dem 1. FC Köln ließ Hollerbach platzen, um sich Champions-League-Teilnehmer Union anzuschließen. Als er dann kaum spielte und nicht für die Königsklasse nominiert wurde, konnte sich der damalige Köln-Trainer Baumgart seinen Spott nicht verkneifen. "Dass es mit Union hakt, das hätte ich vorher sagen können." Hollerbach reagierte selbstbewusst. Er habe sich nie als Drittligaspieler gesehen, sagte er. Und: "Ich denke, dass nicht jeder Bundesligastürmer so eine Drittliga-Saison hinlegt und so überzeugend auftritt."

Chance unter Bjelica

Als er unter Nenad Bjelica dann die erste echte Chance bekam, ließ er dieser Aussage Taten folgen. Sein Tor gegen Mönchengladbach half den Eisernen 2023 eine Serie von sechzehn sieglosen Spielen in Serie zu stoppen. Seitdem spielt Hollerbach so wie immer, in dieser Saison auch deutlich konstanter als im Vorjahr. Dabei geholfen habe ihm die Arbeit mit Unions Sportpsychologin Renate Eichenberger. Damit einher geht auch sein Anspruch auf eine Führungsrolle in der Kabine.

"Ich möchte mehr Verantwortung übernehmen", sagte Hollerbach schon zu Beginn der Saison. Neben seinen sportlichen Leistungen tut er das immer wieder mit erfrischend klaren Interviews. Nur wenige Bundesligaspieler analysieren schon kurz nach Anpfiff so deutlich. Seinen Trainer freut es. Es käme ja immer darauf an, ob man seine Meinung habe, weil man "klugscheißen" wolle oder weil man wissbegierig und lernwillig sei. "Holler ist Letzteres. Und das zeichnet ihn aus."

Unions Gesicht

Erinnert man sich an Hollerbachs Start bei Union ist seine Entwicklung zur Führungsfigur noch erstaunlicher als sein sportlicher Weg. In den Tagen des Transfers wurde sein Instagram-Profil kontrovers diskutiert. Hollerbach folgte dort einigen Nacktmodels und Accounts, die frauenfeindliche Inhalte teilten. Kommunikationschef Christian Arbeit sprach damals von "unklugen" Likes, betonte das junge Alter des Spielers und kündigte Gespräche an.



"Darüber hinaus ist es natürlich gut, ihm zu zeigen, wie es bei uns im Verein zugeht und wie unsere Kultur ist", so Arbeit. Diese Haltung hat sich für beide Seiten ausgezahlt. Anderthalb Jahre später ist Hollerbach auf dem besten Weg eines der Gesichter des Vereins zu werden. Wenn er jetzt noch lernt, im richtigen Moment abzuspielen, wird Hollerbach vom Alleinunterhalter zum Bandleader.