Union-Neuzugang Laszlo Benes Union-Neuzugang Laszlo Benes: "Das war nur der Anfang" Stand: 27.08.2024 18:58 Uhr

Laszlo Benes erzielte für Union gegen Mainz den Ausgleichstreffer. In der Medienrunde äußerte er sich über die ersten Wochen beim Fußball-Bundesligisten, Berlin-Tipps von Peter Pekarik und warum sein Herz immer noch für den HSV schlägt.

Unions Neuzugang Laszlo Benes über ...

… seine erfolgreiche Einwechslung im Mainz-Spiel



Das ist immer wichtig, wenn neue Spieler Energie einbringen. Wenn du 1:0 hinten liegst, dann musst du fußballerisch Schritte nach vorne machen, Aktionen und eigene Ideen entwickeln. Das haben wir gut gemacht. Wir haben zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt, in denen wir das 2:1 hätten machen können.

Laszlo Benes wird in Mainz zum Joker für Union Berlin Der 1. FC Union Berlin sichert sich zum Bundesliga-Auftakt beim 1. FSV Mainz 05 einen Punkt. Neuzugang Laszlo Benes trifft kurz nach seiner Einwechslung zum 1:1-Ausgleich für die Köpenicker.mehr

… mögliche Berlin-Tipps seines slowakischen Nationalmannschaft-Kollegen Peter Pekarik



Wir (Peter Pekarik) waren zusammen in der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, als ich die Entscheidung getroffen habe, zu Union zu gehen. Natürlich habe ich Peki gefragt, wie Berlin und das Verhältnis zwischen Hertha und Union ist. Peki hat nur Gutes über Berlin gesagt.

… Deutschland als seine zweite fußballerische Heimat



Ich habe in meiner Karriere bisher viel in Deutschland erlebt - Höhen und Tiefen. Meine Tochter ist in Hamburg geboren. Deutschland ist mir sehr nah. Wir fühlen uns mit unserer Familie super wohl hier. Ich freue mich, dass ich jetzt nach Hamburg hier in Berlin bin. Die Städte werden immer größer.

… Unterschiede bei seinen eingesetzten Positionen

Beim HSV habe ich auch auf der Acht und der Zehn gespielt. Früher bei Gladbach habe ich manchmal auch auf der Sechs gespielt, was, wie ich finde, nicht meine Position ist. Bei Union spielen wir etwas anders. Beim HSV hatten wir sehr viel Ballbesitz. Der Trainer fordert hier von mir, dass ich mit meiner spielerischen Qualität im vorderen Drittel helfe. Aber natürlich helfe ich auch gerne in der Defensive aus. Das ist die Basis und wichtig für die Mannschaft.

... die Leihe des möglichen Konkurrenten Wooyeong Jeong



Konkurrenzkampf ist normal im Fußball und auch wichtig für die Spieler und ihre Entwicklung. Er ist ein guter Spieler, technisch stark und kann uns viel helfen. Wir nehmen ihn auf wie jeden Spieler.

... die Wohnungssuche in Berlin



Aktuell bin ich noch im Hotel. Aber ich habe schon eine Wohnung gefunden und brauche noch ein paar Tage, bis ich einziehen kann.

Ein erster Schritt Beim 1:1 in Mainz zeigte der 1. FC Union viel von dem, was ihn in der letzten Saison bis zum Schluss im Abstiegskampf gehalten hat. Die Moral des Teams und der Geniestreich eines Neuzugangs machen allerdings Hoffnung auf bessere Zeiten. Von Till Oppermannmehr

... seine ersten Wochen bei Union



Hier fühle ich mich super wohl. Die Jungs haben mich am ersten Tag sofort aufgenommen, wofür ich sehr dankbar bin. Die Gruppe ist auf und neben dem Platz sehr gut. Das letzte Spiel hat gezeigt, dass wir auch nach Rückstand zusammen zurückkommen können. Die Spieler, die auf der Bank waren, sind reingekommen und haben eine neue Energie rein gebracht. Das zeigt, dass die Mannschaft zusammen gut funktioniert. Das war nur der Anfang. Wichtig ist, dass wir die positive Energie ins nächste Spiel mitnehmen.

… St. Pauli als besonderen Gegner



Für mich ist das ein etwas anderes Spiel. Der Verein hat eine große Rivalität mit dem HSV. Ich habe schon gesagt, als ich zu Union kam: Der HSV bleibt in meinem Herzen. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Der Verein ist einer der größten in Europa. Es war eine Ehre, dort zu spielen. Jetzt geht es gegen St. Pauli in der Bundesliga. Ich freue mich, dass ich jetzt mein erstes wichtiges Heimspiel habe. Kein Gegner mag es, in diesem Stadion zu spielen. Gegen Union auswärts ist es nicht leicht.

... St. Paulis Qualität



St. Pauli hat das in der letzten Saison sehr gut gemacht. Die sind aufgestiegen und in der Bundesliga darfst du keine Mannschaft unterschätzen. Wir müssen auf uns schauen, dass wir unser Spiel durchziehen und dass wir dem Gegner hier zu Hause keine Chance lassen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 27.08.2024, 07:30 Uhr