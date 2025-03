Union-Frauen souverän Union-Frauen souverän: Heiseler überragt bei 3:0-Sieg gegen Andernach Stand: 09.03.2025 17:28 Uhr

Die Fußballerinnen von Union Berlin haben ihre Aufstiegs-Ambitionen in der 2. Bundesliga untermauert. Die Köpenickerinnen bezwangen am Sonntag die SG Andernach mit 3:0 und bleiben damit mit einem Punkt weniger auf dem Konto an Tabellenführer Nürnberg dran.



Union-Cheftrainerin Ailien Poese wechselte im Vergleich zur siegreichen Partie in Weinberg vor einer Woche nur auf einer Position: Antonia Halverkamps rückte für Dina Orschmann in die Startelf.



Unions Frauen mit Arbeitssieg in Weinberg mehr

Lisa Heiseler überragt

Vor knapp 5.200 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei erwischte Kapitänin Lisa Heiseler einen hervorragenden Tag und erzielte alle drei Tore für die Heim-Mannschaft. Schon in der 13. Minute brachte sie die FCU-Frauen nach Vorlage von Halverkamps auf Kurs. Union hielt das Tempo hoch, aber Andernach verteidigte mittlerweile konsequenter und hielt dagegen.





Kurz vor der Pause zeigte Heiseler dann erneut ihr ganzes Können und traf per Heber zum 2:0 (45.+3). Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel entschied die 26-Jährige dann mit einem Kopfball die Partie (55.) und sorgte für den 3:0-Endstand.



"Ich kann mich nicht beschweren heute, aber wir spielen erstmal die Saison zu Ende und dann kann ich vielleicht einen ausgeben", freute sich Heiseler nach der Partie. Am nächsten Sonntag ist Union Berlin zu Gast bei der Reserve von Bayern München (Anpfiff 14 Uhr).

Sendung: rbb UM6, 09.03.25, 18 Uhr