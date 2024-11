2. Fußball-Bundesliga Union-Frauen finden keinen Weg gegen Gladbacher Defensive Stand: 10.11.2024 16:23 Uhr

Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga der Frauen war Union Berlin zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Die Berlinerinnen, die als Drittplatzierte als Favorit in die Partie gingen, dominierten das Spiel klar, kamen aber nicht über ein 0:0 hinaus.



Im Gladbacher Grenzlandstadion blieb die erste Hälfte zunächst ohne große Highlights. Die Spielerinnen lieferten sich zahlreiche Zweikämpfe. Torchancen waren Mangelware. Kiki Scholten versuchte es für die Gastgeber in der 12. Minute – ohne Erfolg. Auf Seite der Köpenickerinnen sorgten Korina Janez und Pia Metzker für Chancen – konnten diese aber ebenfalls nicht nutzen.

Union deutlich aktiver

Die Union-Frauen wurden zum Ende der ersten 45 Minuten aber gefährlicher und drängten auf den Führungstreffer. Mit deutlich mehr Ballkontrolle und einer stabilen Defensive legte das Team von Ailien Poese einen sicheren Auftritt hin, konnte sich aber nicht mit der Führung vor der Halbzeitpause belohnen.



Ailien Poese hatte mit einem Geduldsspiel gerechnet – und bekam ein Geduldsspiel. Auch in Hälfte zwei tat sich zunächst wenig. Der Wille von Union war aber zu jeder Zeit zu spüren. Ein Treffer lag aufgrund eines deutlichen Chancenplus in der Luft. Die beste Chance der zweiten Hälfte hatte Anna Weiß in der 82. Minute. Dina Orschmann sah ihre völlig freie Mitspielerin am zweiten Pfosten, doch diese erwischte keinen guten ersten Kontakt, sodass der Ball direkt in die Hände der Gladbacher Torhüterin rollte.



Gladbach schmeißt alles rein

Auch ein Kopfball von Dina Orschmann kurze Zeit später ging am linken Pfosten vorbei. Gladbach verteidigte mit aller Kraft, um die zweitbeste Offensive der Liga bis zum Schlusspfiff von einem Tor abzuhalten.





Und es gelang ihnen. Gladbach fügte den Berlinerinnen damit das dritte Unentschieden der laufenden Saison zu. Die Union-Frauen haben nun 21 Punkte auf dem Konto und treffen am kommenden Samstag (16. November) zuhause auf den SC Freiburg II.

Sendung: rbb UM6, 10.11.2024, 18:00 Uhr