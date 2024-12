2. Fußball-Bundesliga Union-Frauen festigen durch Sieg in Gütersloh zweiten Tabellenplatz Stand: 15.12.2024 17:53 Uhr

Die Fußballerinnen des 1. FC Union haben in der 2. Bundesliga einen Arbeitssieg beim FSV Gütersloh gefeiert. Die Köpenickerinnen setzten sich am Sonntag beim Tabellenelften mit 3:1 (1:0) durch und festigten so ihren zweiten Rang. Damit haben die Eisernen weiterhin vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Nürnberg.



Gütersloh bäumt sich nur kurz auf

Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Union zum ersten Mal jubeln konnte. Anna Weiß brachte ihre Mannschaft nach einer halben Stunde in Führung. Das Ergebnis ging durchaus in Ordnung. Union spielte in der ersten Halbzeit mit mehr Ballbesitz und hatte über große Teile der ersten 45. Minuten die Spielkontrolle. Zwar hatten die Eisernen auch in der Folge noch einige teils gute Gelegenheiten, ihren Vorsprung konnten die Unionerinnen bis zur Pause aber nicht ausbauen.

Das wurde unmittelbar nach Wiederanpfiff bestraft. Es dauerte nur vier Minuten, bis die Gastgeberinnen zum Ausgleich kamen. Mit einem Schuss aus gut elf Metern brachte Jacqueline Baumgärtel ihre Mannschaft zurück in die Partie (49.). Nachdem sich Union kurz geschüttelt hatte, übrenahm die Mannschaft von Ailien Poese wieder die Kontrolle über die Partie. Das Geschehen spielte sich nun wieder hauptsächlich in der Gütersloher Hälfte ab und die Köpenickerinnen versuchten, die alte Führung wieder herzustellen. Begünstigt wurde die Überlegenheit von einer Gelb-Roten Karte für Güterslohns Celina Baum (55.). Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Gastgeberinnen zu - zunächst allerdings erfolglos.

Lange Winterpause

In der 68. Minute platzte aber schließlich der Knoten. Naika Reissner setzte sich auf der linken Seite gut durch, flankte in die Mitte, wo Lisa Heiseler das 2:1 erzielte und Union wieder in Front brachte. Das 3:1 von Dina Orschmann bedeutete gleichzeitig den Endstand (84.).



Damit verabschieden sich die Union-Frauen in eine lange Winterpause. Das nächste Spiel beim Hamburger SV findet erst am 09. Februar statt.

Sendung: rbbUM6, 15.12.24, 18 Uhr