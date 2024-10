2. Frauen-Bundesliga Union Berlins Fußballerinnen erleiden erste Pflichtspielniederlage seit eineinhalb Jahren Stand: 13.10.2024 16:31 Uhr

Die Siegesserie der Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin in der 2. Frauen-Bundesliga ist gerissen. Am Sonntagmittag verloren die Köpenickerinnen 1:2 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt II. Nach vier Siegen und zwei Unentschieden ist es die erste Liga-Niederlage der Saison. Zuletzt mussten die Eisernen Ladies vor eineinhalb Jahren eine Pflichtspielniederlage hinnehmen.

Union kassiert frühes Gegentor

Cheftrainerin Ailien Poese konnte krankheitsbedingt nicht im Stadion An der Alten Försterei sein. Co-Trainer Sven Gruel vertrat sie an der Seitenlinie und musste mitansehen, wie sein Team früh in Rückstand geriet. Zwar kam Union-Torhüterin Cara Bösl noch an den Ball, konnte den Schuss von Johanna Berg aber nicht abwehren (10.). Nach der Pause erhöhte Ela Demirbas für die Gäste (65.). Antonia Halverkamps gelang kurz danach der Anschlusstreffer (71.), doch das Tor zum Ausgleich blieb aus.



Durch die Niederlage müssen die Union-Frauen, die weiter 14 Punkte auf dem Konto haben, die Tabellenführung am siebten Spieltag abgeben. An ihnen ziehen der 1. FC Nürnberg (16) und der VfL Bochum (15) vorbei.

Das nächste Spiel

In einer Woche geht es für die Eisernen Ladies in der 2. Frauen-Bundesliga weiter. Am 20. Oktober sind sie beim FC Ingolstadt 04 zu Gast. Anpfiff auf der Bezirkssportanlage Mitte ist um 11 Uhr. Zuhause spielt Union wieder am 03. November. Der Gegner am 9. Spieltag ist der SV Meppen.

Sendung: rbb24, 13.10.2024, 21:45 Uhr