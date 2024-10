Fußball-Bundesliga Union Berlin vor Auswärtsspiel bei Bundesliga-Neuling Kiel Stand: 18.10.2024 15:16 Uhr

Während es für Liga-Neuling Holstein Kiel bislang wenig zu holen gab, herrscht in Köpenick nach dem erfolgreichen Saisonstart gute Stimmung. Doch ein Union-Akteur übte Kritik in eigener Sache - und Trainer Bo Svensson reagierte nun.

Fakten zum Spiel

11 Punkte nach sechs Spieltagen bedeuten die zweitbeste Startbilanz in Unions Bundesliga-Geschichte

Kevin Vogts Treffer gegen den BVB in der Vorwoche war sein erster seit fast zwei Jahren

Holstein Kiel punktete zweimal, beide Male nach Rückstand

Union hat die zweitbeste Defensive der Bundesliga (vier Gegentore), Holstein die schlechteste (19 Gegentore)

So läuft es sportlich bei Kiel

In der ersten Bundesliga-Saison der Klubgeschichte tut sich Holstein Kiel erwartungsgemäß schwer und rangiert nach sechs Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nur zwei Punkte stehen zu Buche - der bislang letzte Punktgewinn gegen Bayer Leverkusen hatte es aber in sich: Nicht mal zehn Minuten dauerte es, da lag der Aufsteiger bereits mit 0:2 hinten. "Man dachte, das Team muss aufpassen, dass es nicht zweistellig wird", sagt Marc Drews, Gründer und Moderator des Kieler Fan-Podcasts 1912fm. Doch noch vor der Pause gelang der Anschlusstreffer. Und durch "hohe taktische Disziplin" und der druckvollen Verteidigung der Kieler sei dem Meister "ein bisschen die Puste ausgegangen", wie Drews sagt. Ein Strafstoß-Tor markierte letztlich den sensationellen Augleich.

Ansonsten präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp bislang als laufstarker und weitgehend offensivfreudiger Liga-Neuling. "Die Mannschaft versucht weiter, den Fußball zu spielen, den sie auch in der zweiten Liga gespielt hat", sagt der Podcaster Drews. Heißt für ihn: mannschaftliche Geschlossenheit, dabei aber nicht nur mauern, sondern dem Gegner auch mal das eigene Spiel aufdrücken.



Das zahlt sich aus, wenn auch noch nicht mit Punkten. Ein ganzer Klassenunterschied war bislang allein bei der 1:6-Klatsche gegen den FC Bayern auszumachen (0:3 nach 13 Minuten).



Für die Partie am Sonntag müssen die Holsteiner allerdings um Kapitän Lewis Holtby bangen. "Er wird heute versuchen zu trainieren. Ich gehe davon aus, es wird funktionieren, aber man weiß es nicht. Also da ist noch ein Fragezeichen", sagte Trainer Marcel Rapp.

Das bewegt die Kieler Fans

Die Transfers des erst seit März amtierenden Geschäftsführers Carsten Wehlmann stünden beim Kieler Anhang unter der Lupe, sagt Drews. In der Sommerpause, nach dem Aufstieg ins Fußball-Oberhaus, hätte sich mancher Fan über namhaftere Zugänge gefreut. Allerdings blieb Wehlmann der Holsteinischen Transferpolitik treu und verpflichtete eher unbekannte, günstige Profis, in der Hoffnung, dass sie an der Küste aufblühen werden. An Bord holte der Klub etwa den ehemaligen Unioner Tymoteusz Puchacz, der nach einigen Leihverträgen nun fest in Kiel gelandet ist. Einige Neulinge seien tatsächlich bereits gut eingeschlagen, sagt Drews, und hebt die beiden Mittelfeld-Zugänge vom FK Rostow, Magnus und Armin Gigovic, hervor.

So machen sich die Sommerneuzugänge bei Union Berlin Nach sechs Spieltagen der Bundesliga-Saison steht der 1. FC Union auf einem beachtlichen sechsten Platz. Trainer Bo Svensson hat die Köpenicker wieder auf Kurs gebracht und auch einige Neuzugänge haben einen Anteil am Aufschwung.mehr

Auf diese Spieler sollte Union besonders achten

Angreifer Shuto Machino schießt in der Bundesliga scharf: vier Treffer gelangen dem Japaner bislang. Nur ein Treffer mehr war es in der gesamten Zweitliga-Spielzeit 2023/24. Die Qualitäten des Angreifers liegen laut Drews vor allem in der hohen Laufbereitschaft, dem "unerbittlichen Pressing" und seiner Kopfballstärke.



Im Fokus steht zudem das Wiedersehen von Steven Skrzybski mit seinem langjährigen Arbeitgeber Union Berlin. Bei den Köpenickern wurde der Offensivspieler ausgebildet, mit seinem Jugendverein glückte ihm später als Profi auch der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Seit 2021 spielt der gebürtige Berliner für Holstein Kiel.

Das sagen die Trainer

Marcel Rapp (Holstein Kiel): "Sie kriegen wenige Gegentore - aber die Art und Weise, wie sie verteidigen, ist das besondere. Sie sind laufstark, sehr aktiv gegen den Ball, laufen Räume zu."



Bo Svensson (Union Berlin): "Wir haben keine Zweifel an Yorbes Qualitäten. Es ist nur so, wir wollen es öfter sehen."

Union Berlin erleidet erste Pflichtspielniederlage seit eineinhalb Jahren mehr

So könnte Union spielen

Yorbe Vertessen zeigte sich zuletzt enttäuscht, nicht regelmäßiger in der Unioner Startelf zu stehen. "Ich will aber mehr sein als ein Joker", sagte er. Dafür hatte der Offensivspieler nach seinem starken Auftritt gegen Borussia Dortmund - inklusive Treffer - zumindest einige Argumente gesammelt. Beim 2:1-Sieg gegen den BVB durfte der Belgier von Beginn an ran und war einer der auffälligsten Akteure.



Union-Coach Bo Svensson stellte zur Personalie Vertessen am Freitag hingegen klar: "Wir haben keine Zweifel an Yorbes Qualitäten. Es ist nur so, dass wir es öfter sehen wollen." Es sei ein großer Konkurrenzkampf, der in Köpenick herrsche, so Svensson weiter.



"Da reicht nicht ein gutes Spiel gegen Dortmund oder eine gute Einwechslung. Es geht darum, dich im Training jeden Tag zu beweisen und das ist auch so für Yorbe. Ich sehe ihn auf einem guten Weg."

Unions mögliche Startelf: Rönnow – Doekhi, Vogt, Diogo Leite – Haberer, Schäfer, Khedira, Rothe – Vertessen, Hollerbach – Jordan

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Ich hoffe sehr auf den ersten Dreier und tippe vorsichtig auf ein 2:1-Sieg für Kiel", sagt Marc Drews.



Der Redaktionstipp: Union Berlin verhindert den ersten Kieler Bundesliga-Sieg und müht sich zu einem 1:1.

Sendung: rbb UM6, 19.10.2024, 18 Uhr