Fußball-Bundesliga Union Berlin verliert in Unterzahl gegen Bundesliga-Spitzenreiter Leverkusen Stand: 06.04.2024 17:33 Uhr

Der 1. FC Union Berlin verliert erwartbar gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen. Die Eisernen hielten lange die Null, beendeten die erste Hälfe aber in Unterzahl und kassierten ein Strafstoßtor.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat gegen den Tabellenersten Bayer 04 Leverkusen verloren. Am Samstagnachmittag unterlag die Mannschaft des Trainers Nenad Bjelica 0:1 im Stadion An der Alten Försterei. Damit verbleibt der 1. FC Union Berlin in der Tabelle auf dem 12. Platz mit 29 Punkten.



Leverkusen übt früh Druck aus

Die Leverkusener, die am Mittwoch noch mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Düsseldorf ins DFB-Pokalfinale eingezogen waren, wechselten auf sechs Positionen durch. Unter anderem rückte Lukas Hradecky für Matej Kovar wieder zurück ins Tor. Union-Trainer Nenad Bjelica stellte den nicht mehr gesperrten Andras Schäfer für Mikkel Kaufmann auf.



Die Werkself übernahm von Anfang an die Kontrolle und brauchte nicht mal drei Minuten für die erste Chance. Borja Iglesias versuchte es aus 13 Metern, verfehlte die linke Ecke des Tors aber klar (3.). Die nächste Möglichkeit ergab sich nach einem Foul von Robin Gosens an Florian Wirtz knapp vor dem Strafraum (9.). Gosens sah Gelb und die Leverkusener bekamen einen Freistoß. Alejandro Grimaldo zielte in die linke obere Ecke und zwang Frederik Rönnow zur ersten Parade.



Union Berlin bewegte sich kaum aus der eigenen Hälfte, versuchte sich aber nicht zu tief zurückdrängen zu lassen. Nach einer halben Stunde wurde es nach einer Balleroberung durch Wirtz im Zentrum wieder eng. Der 20-Jährige bediente per Steilpass Nathan Tella, der den Ball sofort flach zurück zu Grimaldo passte. Der schob den Ball ungehindert nur knapp links am Tor vorbei (29.).



Union beendet die erste Hälfte in Unterzahl

Den Berlinern gelang eine seltene Befreiung aus der Klammer des Tabellenführers, die in einer Ecke endete. Christopher Trimmel führte aus und fand Gosens, der vielversprechend, aber am Ende einen halben Meter zu weit am Tor vorbeiköpfte (37.). Kurz danach sah Lucas Tousart seine fünfte Gelbe Karte nach einem Foul an Adlis. In der nächsten Partie gegen Augsburg wird der Franzose somit fehlen.



In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam dann alles auf einmal. Erst sah Robin Gosens die Gelb-Rote Karte, nachdem er Tella mit einer Grätsche kurz vor dem Sechzehner abräumte und musste vom Platz (45. +3). Die Werkself führte den Freistoß flach aus und Hincapie knallte den Ball aus zwölf Metern gegen den linken Innenpfosten. Der Ball sprang gegen den im Abseits befindlichen Iglesias, bevor Kossounou ihn ins Tor beförderte (45.+5). Vor dem Pfostentreffer hatte allerdings Trimmel den Ellenbogen leicht ausgefahren und den Ball so abgelenkt. Schiedsrichter Benjamin Brand entschied nach Kontakt mit dem VAR auf Elfmeter. Florian Wirtz lief an und traf ungehindert in die freie linke Ecke zum 1:0 (45. +8).



Überwiegend ruhige zweite Hälfte

Nach der Pause kam Kaufmann für den angeschlagenen Yorbe Vertessen. Xabi Alonso verzichtete auf personelle Veränderungen. Die Köpenicker hielten an ihrer Strategie fest und positionierten sich vor dem eigenen Strafraum. Die Spieler von Bayer Leverkusen lauerten davor und setzten immer wieder zu Angriffen an. Die blieben allerdings zum Großteil ungefährlich. Für die letzte halbe Stunde brachte Nenad Bjelica Aissa Laidouni, Josip Juranovic und Alex Kral für Trimmel, Schäfer und Khedira (63.).



Amine Adli sah die erste Gelbe Karte für Leverkusen. Zuvor war er unglücklich in Danilho Doekhi gekracht (64.). Auch Alonso wechselte und schickte Victor Boniface für Borja Iglesias aus Feld (67.). Die Partie trudelte vor sich hin, bis Tella plötzlich die Chance zu einem kleinen Solo sah. Der Nigerianer zog von rechts in die Mitte und zielte in die halbhohe linke Ecke. Rönnow kam allerdings sicher dran und parierte zur Seite (77.). Wenig später musste Tella angeschlagen vom Platz. Für ihn kam Jeremie Frimpong (79.). Auch Union tauschte für die Schlussphase: Für Brenden Aaronson kam Benedict Hollerbach.



Den Unionern gelang ein seltenes, aber durchaus gefährliches Lebenszeichen. Nach einer Flanke des eingewechselten Hollerbach setzte der Ball an der Fünferkante kurz auf in Richtung Kral. Grimaldo beförderte den Ball schließlich ins sichere Toraus (81.). Die anschließende Ecke blieb harmlos. Leverkusen brachte den Sieg danach mit wenig eigenem Druck über die Nachspielzeit nach Hause.



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 06.04.2024, 15:30 Uhr