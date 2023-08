Fußball-Bundesliga Union Berlin verleiht Jordan Siebatcheu nach Mönchengladbach Stand: 31.08.2023 13:26 Uhr

Der 1. FC Union Berlin verleiht Angreifer Jordan Siebatcheu für die laufende Saison an Borussia Mönchengladbach. Das gaben die beiden Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt.



Die Gladbacher erhalten zusätzlich eine Kaufoption. In Absprache mit Union hatte der 27-Jährige am Donnerstagmorgen bereits mit der Mannschaft von Gerardo Seoane trainiert.

Robin Gosens als erster Spieler von Union Berlin für DFB-Auswahl nominiert mehr

Fünf Tore in 44 Spielen für Union

"Jordan hat viele Spiele für uns bestritten und wichtige Tore erzielt. Dennoch hat die aktuelle Situation mit vielen Offensivspielern nun dazu geführt, dass wir einer Leihe zugestimmt haben", wird Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, in der Pressemitteilung der Köpenicker zitiert.



Im Sommer 2022 hatte Union den US-Amerikaner für sechs Millionen Euro aus der Schweiz von den Young Boys Bern geholt, wo er mit 22 Treffern Torschützenkönig der ersten Liga geworden war. In 44 Partien in Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal kam Jordan für die Berliner auf fünf Treffer und drei Vorlagen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 31.08.2023, 15:15 Uhr