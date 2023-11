Champions League Union Berlin spielt Remis in Braga und bleibt Gruppenletzter Stand: 29.11.2023 22:55 Uhr

Beim Debüt von Trainer Nenad Bjelica scheint der erste Sieg für Union Berlin in der Champions League zeitweise greifbar. Doch in Braga geben die Köpenicker nach dem Seitenwechsel selbst in Überzahl ihre Führung aus der Hand.

Union Berlin hat nur noch theoretische Chancen auf den Verbleib im internationalen Geschäft. In der vorletzten Partie der Champions-League-Gruppenphase bei Sporting Braga kamen die Köpenicker nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, obwohl die Gäste aus Berlin über 60 Minuten in Überzahl spielten: Sikou Niakaté wurde nach einer halben Stunde mit Rot vom Platz gestellt. Für die Berliner erzielte Robin Gosens die Führung (42. Minute), für Braga glich Alvaro Djalo aus (51.).



Auch unter dem debütierenden Trainer Nenad Bjelica setzte Union Berlin damit seine Negativ-Serie fort und steht nun bei 16 Spielen ohne Sieg.

Braga bestimmt Anfangsphase

Galten unter dem langjährigen Unioner Trainer Urs Fischer in der Abwehr noch drei Innenverteidiger als Norm, die von zwei offensiv ausgerichteten Außenverteidigern flankiert wurden, verlieh der neue Coach Nenad Bjelica der Formation eine eigene Handschrift, indem er auf eine Viererkette setzte. Als Links- und Rechtverteidiger setzte der Kroate auf die Defensivleute Jerome Roussillon und Josip Juranovic, die beim 1:1 gegen Augsburg zunächst noch auf der Bank gesessen hatten.



Den Nordportugiesen fehlte auf der Gegenseite der verletzte Außenangreifer Armindo Bruma, der im Hinspiel gegen Union Berlin einer der stärksten war und die Köpenicker mit zwei Torbeteiligungen um ihren ersten Sieg in der Königsklasse brachte.



Es dauerte eine Viertelstunde, in der die Hausherren sich zunehmend die Platzhoheit erspielt hatten, bis Union-Keeper Frederik Rönnow erstmals in höchster Not eingreifen musste: Ricardo Horta legte den Ball von der linken Seite scharf in den Fünfmeterraum, wo Simon Banza vom herausstürmenden Torwart sowie vom störenden Roussillon gerade noch am platzierten Abschluss gehindert werden konnte.



In der 28. Minute war es Alvaro Djalo, der eine perfekte Flanke auf den Kopf serviert bekam und unbedrängt in die Höhe stieg, den Ball allerdings knapp rechts am Tor vorbeisetzte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Heimteam eine Ballbesitzquote von 65 Prozent erspielt.

Braga kassiert Platzverweis, Gosens trifft

Doch eine rote Karte gegen Sikou Niakaté stellte alles bisher Gesehene auf den Kopf. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger traf den Unioner Kevon Behrens mit der offenen Sohle in der Nähe des Knöchels, was Schiedsrichter Clément Turpin nach Ansicht der Videobilder mit einem Platzvereis quittierte.



Konnte das Gästeteam seine Überzahl zunächst nicht in gefährliche Szenen ummünzen, sorgte Gosens kurz vor dem Pausenpfiff für die Erlösung. Einen Steckpass seines hoch aufgerückten Mannschaftskollegen Roussillon nahm der Nationalspieler im Sechzehner auf der linken Strafraumseite mit und schloss in einer fließenden Bewegung wuchtig ins lange Eck ab zur Führung (42.).



Kurz vor dem Gang in die Kabinen kassierte Bankspieler Leonardo Bonucci nach einem Foul an Knoche noch eine gelbe Karte wegen Meckerns - es war bereits die sechste Karte, die Schiedsrichter Turpin zückte. Für den Italiener war dies eine folgenschwere Verwarnung: Er wird das letzte Gruppenspiel gegen Real Madrid (12. Dezember) gesperrt fehlen.

Braga wehrt sich

Die Portugiesen kamen im zweiten Durchgang spritziger aus der Kabine. Nach einem Fehlpass Knoches spielte Ricardo Horta die Kugel von der linken Seite in den Lauf von Alvaro Djalo, der viel Zeit hatte, sich den idealen Einschusspunkt im gegnerischen Gehäuse auszugucken. Rönnow gelangte sogar noch an den Ball, konnte den Ausgleich aber nicht wirklich verhindern (51.).



In den Folgeminuten übernahmen die Hausherren die Spielkontrolle und kamen zu mehreren Abschlüssen. Von einem geordneten Spielaufbau, geschweige denn von Torszenen war von Union in der Phase nichts mehr zu sehen.



In der Schlussphase verflachte die Partie zunehmend, Braga gab sich mit dem Punkt zufrieden, während die Gäste aus Berlin keine Zugriff auf die Partie mehr fanden.

