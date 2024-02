0:2 bei RB Leipzig Union Berlin enttäuscht und verliert klar Stand: 04.02.2024 19:25 Uhr

Nur gegen Union Berlin hatte Rasenball Leipzig vor dem aktuellen Spieltag mehr als die Hälfte aller Bundesliga-Partien verloren. Dass es dabei nicht blieb, lag an einer guten Heimmannschaft und Unions eklatanter Schwäche bei Standards.

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin bei Rasenball Leipzig mit 0:2 (0:1) verloren. Die Tore erzielten Lois Openda (11. Minute) und Benjamin Sesko (48.). Zudem kassierten die Berliner in der 73. Minute eine rote Karte für Christopher Trimmel. Aufgrund der Niederlage bleibt Union bei 17 Punkten und damit zwei Punkte vor dem Relegationsplatz 16.

Der Spielverlauf

Leipzig war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Gegen eine tief stehendes und anfangs aufmerksam die Räume schließendes Union waren Chancen dabei aber zunächst Mangelware. Das änderte sich in der elften Minuten. Zum Leidwesen der Gäste wurde die erste, richtige Möglichkeit auch sofort mit einem Gegentor bestraft. Nach einer langen Freistoß-Flanke von der rechten Seite setzte sich Leipzigs Kapitän Willi Orban beim Kopfball-Duell im Strafraum gleich gegen zwei Berliner durch. Über einen Schussversuch von Benjamin Henrichs landete der Ball schließlich beim frei stehenden Lois Openda. Leipzigs Topstürmer hatte dann keine Mühe, den Ball aus etwa zwei Metern ins Tor zu befördern.



In der Folge wirkte Union ein wenig geschockt. Die Mannschaft bekam nun weniger Zugriff und durfte sich bei Torwart Alexander Schwolow bedanken, der in der 18. Minuten sensationell gegen den wiederum völlig blank vor ihm auftauchenden Openda klären konnte. Auch in der zweiten Minute der Nachspielzeit, die aufgrund von Fan-Protesten und Würfen von kleinen Bällen auf den Rasen rund sechs Minuten andauerte, parierte Schwolow im Zuge einer Leipziger Ecke stark gegen einen Kopfball von Benjamin Sesko. Union fand offensiv hingegen so gut wie nicht statt. Einzig ein zu schwacher und zu zentraler Kopfball von Neuzugang Yorbe Vertessen nach Flanke von Robin Gosens war zu notieren (32. Minute).

Schwolow pariert stark

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit war es erneut eine Standard-Situation, die den Berlinern zum Verhängnis wurde. Nach einer Freistoßflanke von David Raum hatte der völlig freistehende Sesko dieses Mal keine Mühe, Schwolow aus fünf Metern und zum 2:0 für Leipzig zu überwinden (48.). Nur fünf Minuten später war der für den kurzfristig erkrankten Stammtorhüter zwischen die Pfosten gerückten Schwolow jedoch wieder zur Stelle. Einen ansatzlosen Distanzschuss von Dani Olmo aus halmrechter Position parierte Schwolow glänzend. In der 58. Minute hatte Union Glück, dass Sesko nach Olmo-Flanke hauchzart im Abseits stand und der vermeintliche Kopfballtreffer also nicht zählte.



Die Gäste aus Berlin gingen anschließend ins Risiko, tauchten mehrmals in verheißungsvollen Situationen auf, jedoch ohne anschließenden Torabschluss. Die Hoffnungen auf einen möglichen Anschlusstreffer erhielten in der 73. Minute einen empfindlichen Dämpfer, als Unions Kapitän Christopher Trimmel nach einem Einsteigen mit offener Sohle eine berechtigte rote Karte erhielt. So blieb es, auch weil Leipzigs Xavi Simons in der dritten Minute der Nachspielzeit aus rund 16 Metern nur die Latte traf, letztlich beim noch schmeichelhaften 0:2 aus Berliner Sicht.

Das Spiel im Liveticker

