Frauen-Bundesliga Turbine Potsdam trennt sich von Trainer Gebhardt

Turbine Potsdam trennt sich von Trainer Gebhardt

Die deutliche Pleite am Samstag in Freiburg war eine zu viel: Turbine Potsdam trennt sich von Trainer Marco Gebhardt und Teamchef Dirk Heinrichs. Der Bundesliga-Aufsteiger ist mit null Punkten und null Toren Tabellenletzter.

Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat sich von Teamchef Dirk Heinrichs und Cheftrainer Marco Gebhardt getrennt.



Das Präsidium habe beschlossen, "einen Neustart im Bereich der ersten Mannschaft zu wagen", teilte der Aufsteiger am Sonntag mit, "die Zusammenarbeit mit beiden Trainern wird einvernehmlich beendet."

Null Punkte, null Tore

Potsdam, das nach dem Abstieg im Vorjahr bereits in der Folgesaison wieder den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus schaffte, steht nach fünf Spieltagen ohne Punkt und Tor am Ende der Tabelle und kassierte bereits 16 Gegentore. Beim SC Freiburg hatte das Team am Samstag mit 0:3 (0:2) verloren.



Der Verein zolle den "beiden Trainern großen Respekt für ihren Beitrag zum Wiederaufstieg und ihre Bereitschaft, dem Verein und dem Team die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln", hieß es in der Mitteilung. Das Präsidium bedauere die aktuelle Entwicklung, sei sich jedoch seiner Verantwortung für den Verein bewusst: "In diesem Rahmen bleibt wenig Spielraum für andere Entscheidungen."

Derzeit steht der Traditionsverein aus Brandenburg nicht nur vor sportlichen Herausforderungen, Turbine ist auch noch auf der Suche nach einem Hauptsponsor.

