U19-Juniorenetappenfahrt U19- Juniorenetappenfahrt: Internationaler Radsport-Nachwuchs tritt in Cottbus im Straßenrennsport an Stand: 05.04.2024 12:13 Uhr

Cottbus ist für drei Tage Dreh- und Angelpunkt für den Radsport-Nachwuchs. Freitag bis Sonntag treten 20 Teams aus fast ganz Europa mit 120 Fahrern bei der Junioren-Etappenfahrt im Straßenrennsport an.



Die Teams kommen laut dem Organisator Radsportclub Cottbus (RSC) aus Deutschland, Estland, Dänemark, Polen, Tschechien, Belgien, Ungarn, den Niederlanden, Schweden und Norwegen. Die Nachfrage der internationalen Teams für dieses Rennen sei riesig gewesen, teilte der Club mit.

Bedeutender Termin für den Nachwuchs

Für die 17- und 18-jährigen Junioren ist die Etappenfahrt ein wichtiger Wettkampftermin. "Es ist das erste große, internationale Rennen, das alle bestreiten und sich auf die Saison vorbereiten", so RSC-Geschäftsführer Axel Viertler. "Wenn man auf die Siegerliste schaut und dann im Jahresverlauf die sportlichen Erfolge gesehen hat, weiß man einzuschätzen, wie wichtig diese Rundfahrt ist."



Als Beispiel nennt Viertler Lennard Kämna, der 2014 die Rundfahrt gewonnen hatte und im Laufe des Jahres Junioren-Europameister und -weltmeister geworden war. "Heute fährt er beim Team 'Bora-hansgrohe'." Der RSC geht mit sechs Fahrern ins Rennen und setzt nach eigenen Angaben große Hoffnung auf den 18-jährigen Paul Fietzke (Titelfoto).



Einschränkungen im Verkehr

Der Wettbewerk startet am 5. April in Drebkau (Spree-Neiße) mit einem 77,2 Kilometer langen Rundkurs. Am 6. April folgen Einzelzeitfahren von Papproth nach Spremberg (Spree-Neiße) und zurück sowie am Nachmittag ein Rundstreckenrennen um das Spree-Waldhotel Cottbus über 60 Kilometer. Am 7. April startet die Abschlussetappe in Dissen (Spree-Neiße) mit fünf Runden zu je 24 Kilometer.



Durch die Straßenrennen wird es Einschränkungen für den Verkehr geben. Für die beiden Rennen am Samstag zwischen Parroth und Spremberg sowie rund um das Hotel in Cottbus werden die Strecken laut RSC voll gesperrt. Bei den Straßenrennen in Drebkau und Dissen gebe es kurzzeitige Sperrungen. Die Polizei hält dort den Gegenverkehr an.



Sendung: Antenne Brandenburg, 05.04.2024, 09:30 Uhr