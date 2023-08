Frauen-Fußball | 2. Bundesliga Turbine Potsdam startet mit Niederlage in Meppen Stand: 20.08.2023 16:31 Uhr

Die Fußball-Frauen von Turbine Potsdam sind mit einer Niederlage in die Zweitliga-Saison gestartet. Beim SV Meppen musste der Erstliga-Absteiger eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen. Den entscheidenden Treffer erzielte Meppens Abwehrspielerin Toma Ihlenburg in der 87. Minute.

Turbine Potsdam droht nach Verlust des Hauptsponsors die Zahlungsunfähigkeit Die Sorgen beim Frauenfußball-Traditionsverein Turbine Potsdam werden immer größer. Nach dem sportlichen Fall haben sie nun auch ihren Hauptsponsor verloren. Es braucht schnell Ersatz.mehr

Fischer hält stark gegen Preuß

Die Mannschaft von Trainer Marco Gebhardt kam nicht gut in die Partie gegen den Mitabsteiger aus dem Emsland. SVM-Angreiferin Linda Preuss hatte in der 2. Minute bereits eine gute Gelegenheit zur Führung. Danach fingen sich die Gäste, wobei die erste Hälfte geprägt war von vielen Standardsituationen.



Nach der Pause übernahm Turbine die Initiative und traf in der 51. Minute sogar die Latte. Zehn Minuten später parierte Turbines Torfrau Vanessa Fischer stark gegen Meppens Stürmerin Linda Preuß, die frei vor ihrem Tor aufgetaucht war. Es blieb weiter ein offenes Spiel, mit dem glücklicheren Ende für den SV Meppen: Ein Kopfball von Toma Ihlenburg entschied die Partie in der Schlussphase zu Gunsten der Gastgeberinnen.



Turbine in finanziellen Schwierigkeiten

Zuletzt hatte Turbine vermeldet, dass man in großen finanziellen Schwierigkeiten stecke. Wie Vereinspräsident Karsten Ritter-Lang am Mittwoch dem rbb sagte, hat der Verein nach dem sportlichen Abstieg nun auch seinen Hauptsponsor verloren. Die AOK habe bereits im Juni die zehnjährige Zusammenarbeit beendet, sagte Ritter-Lang rbb24 Brandenburg aktuell.



Präsident sagte weiter, zwar sei der Verein nach dem Ausstieg der AOK im Moment weiter zahlungsfähig und Spielbetrieb und Gehaltszahlungen gesichert, es fehlten aber große Sponsoren für die nachhaltige finanzielle Absicherung.



