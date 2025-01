Tischtennis-Pokal TTC Berlin Eastside schafft den Titel-Hattrick Stand: 05.01.2025 18:06 Uhr

Die Tischtennisspielerinnen vom TTC Berlin Eastside haben zum dritten Mal in Folge den Tischtennis-Pokal der Frauen gewonnen. Das Team um die deutschen Olympia-Teilnehmerinnen Nina Mittelham und Shan Xiaona sicherte sich den Titel im Finale gegen den SV DJK Kolbermoor mit Nachwuchshoffnung Annett Kaufmann 3:0. Seit der Wiedereinführung des Wettbewerbs vor zwölf Jahren konnte das Hauptstadt-Team den Pokal zum zehnten Mal gewinnen.



Erfahrung schlägt Nachwuchs

Shan Xiaona gewann das entscheidende Einzel gegen die 18 Jahre alte Kaufmann in fünf Sätzen dank einer starken Aufholjagd. Bei Olympia in Paris waren die beiden Spielerinnen im Team im vergangenen Jahr Vierte geworden. Damit muss die deutsche Tischtennishoffnung weiter auf ihren ersten Mannschaftstitel warten.



Im Halbfinale hatte Eastside den TTC 1946 Weinheim besiegt (3:1). Finalgegner Kolbermoor ist ein bekannter Rivale der Berliner Spielerinnen. Schon im Vorjahr standen sich die beiden Mannschaften im Finale gegenüber. Kolbermoor hatte sich im Halbfinale gegen Langstadt durchgesetzt.





Am Samstag waren die Frauen vom TTC Eastside als Sieger der Gruppe C in das Final Four eingezogen. Gegen TuS Fürstenfeldbruck und den ESV Weil konnten sie jeweils 3:1 gewinnen.



