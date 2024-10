3. Liga Cigerci entscheidet: Cottbus gewinnt Ost-Duell in Aue Stand: 22.10.2024 21:01 Uhr

Der FC Energie Cottbus bleibt auch im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Am Dienstagabend siegten die Lausitzer mit 3:1 beim FC Erzgebirge Aue. Thiele trumpfte erneut auf - und der FCE klettert weiter.

Energie Cottbus klettert auf den 2. Platz der 3. Liga

Die Lausitzer sind nun seit acht Pflichtspielen ungeschlagen

Timmy Thiele trifft doppelt und ist mit acht Treffern alleiniger Top-Torjäger der 3. Liga

Aue verliert zum vierten Mal in Serie

Energie Cottbus, Erzgebirge Aue und ein "stabil feindschaftliches Verhältnis" Mit großer Sorge schaut man in Aue auf das Ost-Derby gegen den FC Energie Cottbus. Zum einen aus sportlicher Sicht, zum anderen wegen zahlreicher Anhänger, die aus der Lausitz erwartet werden. Denn das Verhältnis der beiden Fanlager ist angespannt. Von Andreas Friebelmehr

Drittliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus setzt seinen beeindruckenden Lauf fort. Am Dienstabend schlug das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz den FC Erzgebirge Aue mit 3:1 (1:1). Die Lausitzer sind damit seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und klettern mit 20 Punkten aus den ersten elf Spielen auf den 2. Platz der 3. Liga.

Der Spielverlauf

Die Anfangsphase im Erzgebirgsstadion gehörte den Hausherren, die sofort mutig nach vorne spielten. In der 6. Minute war Elias Bethke zur Stelle, als Aues Stürmer Kilian Jakob frei vor dem Cottbuser Tor auftauchte. Kurz darauf meldete sich auch Energie in der Offensive an – und wie. Erst parierte Martin Männel einen Schuss von Maximilian Krauß (9.), ehe Timmy Thiele nur knapp am Tor vorbeischoss (10.). Die Lausitzer wurden zunehmend dominant und kamen zu einigen aussichtsreichen Abschlüssen. Nach einer halben Stunde belohnte sich das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz: Krauß bediente Thiele im Rückraum, dessen Schuss noch abgefälscht wurde und – für Männel unhaltbar – zum 1:0 in die Maschen rollte (30.).



Auch in der 35. Minute lautete die Erfolgsformel Krauß auf Thiele, doch diesmal verhinderte Aues Schlussmann Schlimmeres. Es blieb eine turbulente Drittliga-Partie – mit Chancen auf beiden Seiten. Eine Standardsituation brachte in der 44. Minute den Ausgleich, der gleichbedeutend mit dem Pausenstand war: Marvin Stepaniak schlug einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Fünfmeterraum, wo Erik Majetschak zum 1:1 einköpfte.

Licht im Schacht: Der Cottbuser Anhang hatte Pyrotechnik im Gepäck.

In der zweiten Hälfte schaffte es Cottbus zunächst nicht, ähnlich geradlinig wie im ersten Durchgang nach vorne zu spielen – stattdessen waren die Veilchen nun das griffigere und aktivere Team. Die besseren Chancen gingen auf das Konto der Hausherren. Doch zunehmend zeigten beide Mannschaften nach dem Spektakel der ersten 45 Minuten Ermüdungserscheinungen. Als es schon danach aussah, dass dieses Ost-Duell ohne Sieger enden würde, schlug Cottbus doch nochmal zu: Thiele bediente Tolcay Cigerci, der den 2:1-K.o.-Treffer erzielte (81.). Den Schlusspunkt zum 3:1 setzte Thiele selbst, der in der Nachspielzeit einen Doppelpack schnürte (90. +4).

