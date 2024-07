Testspiel Testspiel: Hertha BSC verliert knapp gegen Huddersfield Town Stand: 25.07.2024 16:37 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat das erste Spiel eines Doppel-Tests am Donnerstag verloren. In der Kaiserwinkl Arena in Kössen (Österreich) mussten sich die Berliner gegen Huddersfield Town mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Neuzugang Luca Schuler.



Im Testspiel gegen den englischen Drittligisten ließ Trainer Cristian Fiél eine vermeintliche B-Elf auflaufen. Am frühen Abend (18 Uhr) folgt eine zweite Testpartie gegen den Zweitligisten Cardiff City. Hertha feierte am Donnerstag zudem sein 132. Vereinsjubiläum.



In Österreich bereitet sich die Mannschaft von Hertha aktuell auf die in der kommenden Woche beginnende Zweitliga-Saison vor.

Starker Start für Hertha

Bereits nach 47 Sekunden gab es gegen Huddersfield die erste Großchance für die "alte Dame". Flügelspieler Gustav Christensen scheiterte nach einem starken Zuspiel im direkten Duell mit Huddersfield-Torhüter Lee Nicholls. Nur wenig später geriet Hertha in Rückstand. Nach einem Eckball köpfte Michal Helik in der fünften Minute unbedrängt ein.



Zwanzig Minuten dauerte es, bevor Hertha zurückschlagen konnte. Nach einem starken Dribbling von Palko Dardai steckte der auf Schuler durch, der trocken zum 1:1-Ausgleich einnetzte.



In der zweiten Halbzeit brauchte es 15 Minuten, bevor sich ein Team wieder offensiv zeigen konnte. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß traf Huddersfields Danny Ward in der 59. Minute aber nur den Pfosten. Besser aus Sicht der Engländer macht es Ben Wiles, der in der 71. Minute eine scharfe Hereingabe nur noch aus einem Meter über die Linie drücken musste.



