Tennis Alles Wissenswerte zum Laver Cup in Berlin Stand: 17.09.2024 17:11 Uhr

Mit dem Laver Cup kommt für drei Tage die Elite des Tennissports nach Berlin. Doch wer steckt hinter dem Wettbewerb, für den es nicht mal Weltranglistenpunkte gibt? Und was ist drumherum alles geboten?

Wie funktioniert der Laver Cup?

Zwischen dem 20. und 22. September treten in der Berliner Arena am Ostbahnhof "Team Europe" gegen "Team World" im Tennis an. Dabei wurden jeweils sechs Spieler von den Mannschaftskapitänen Björn Borg (Europa) und John McEnroe (Welt) für die Teams nominiert.



Insgesamt wird es zwölf Spiele geben. An jedem Tag drei Einzelpaarungen und ein Doppel, gespielt wird im Best-Of-Three-Modus. Für den Gesamtsieg braucht ein Team 13 Punkte. Die Punktevergabe ist dabei gestaffelt: Für einen Erfolg am Freitag erhält man einen Zähler, am Samstag zwei und am Sonntag drei Punkte. Die genauen Ansetzungen werden kurzfristig bekannt gegeben.



Von den insgesamt sechs Laver Cups konnte "Team Europe" vier für sich entscheiden. In den beiden letzten Jahren jedoch gewann "Team World". Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, war bei allen vier Erfolgen seines "Team Europe" dabei und ist somit Rekordspieler des Wettbewerbs.

Welche Stars sind in Berlin dabei?

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf viele prominente Namen freuen. Für Europa spielen unter anderem Superstar Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas oder Daniil Medvedev. Der Deutsche Alexander Zverev bekommt in Berlin ein Heimspiel. Rafal Nadal musste seine Teilnahme am Laver Cup hingegen absagen. "Ich bin wirklich enttäuscht, euch mitteilen zu müssen, dass ich nächste Woche nicht am Laver Cup in Berlin teilnehmen kann", wurde der Spanier vergangene Woche auf dem X-Kanal der Veranstaltung zitiert.



Für Team World schlagen unter anderem der Australier Alex de Minaur und der Amerikaner Taylor Fritz, der zuletzt im Finale der US Open stand, auf.



Die vollständigen Teambesetzungen:



Team Europe: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Grigor Dimitrov



Team World: Alex de Minaur, Taylor Fritz, Tommy Paul, Ben Shelton, Alejandro Tabilo, Frances Tiafoe

Wer steckt hinter dem Laver Cup?

Initiiert wurde der Laver Cup 2017 vom damals noch aktiven, heute ehemaligen Weltklasse-Spieler Roger Federer (43) und seinem Manager Tony Godsick. Auch die Tennisverbände der USA und Australiens sind von Beginn an involviert, vor allem da der Wettbewerb nach der australischen Tennis-Legende Rod Laver (86) benannt wurde. Laver gilt als einer der besten Spieler aller Zeiten und ist der einzige, dem es in seiner Karriere gleich zwei Mal gelang, alle vier Grand-Slam-Turniere innerhalb eines Jahres zu gewinnen.



Der Laver Cup ist kein Turnier der ATP, also des Tennis-Weltverbandes, weshalb die Spieler dort auch keine Weltranglistenpunkte sammeln können. Dafür winken jedem Spieler, zusätzlich zur geheim gehaltenen Antrittsprämie, 250.000 Euro Siegprämie.

Was hat das Rahmenprogramm zu bieten?

Bereits am Donnerstag, den 19. September, startet der Laver Cup mit öffentlichen Trainingseinheiten der beiden Teams. Von 12 bis 13 Uhr steht "Team Europe" auf dem Platz. Zwischen 13 und 14 Uhr trainiert "Team World". Untermalt wird diese sportlich eher nachrangige Einheit von Live-Musik sowie Interviews mit Spielern und Trainern. Für den Zugang zum "Practice Day" sind allerdings Tickets nötig (siehe "Was kosten die Tickets?").



Kostenlos hingegen ist die sogenannte "Fan Zone" auf dem Platz vor der Arena am Ostbahnhof. Dort kann man, unterstützt vom Tennisverband Berlin-Brandenburg, auf Mini-Tenniscourts seine Fähigkeiten testen, zudem seine Aufschlags-Geschwindigkeit messen lassen. Neben Food-Trucks stellen auch Tennis-Anbieter ihr Angebot aus. Wer will, kann sich einen der zur Verfügung stehenden Liegestühle schnappen und die Partien auf einer Großbildleinwand verfolgen. Auch eine interaktive "Hall of Fame" des Tennissports wird präsentiert.

Was kosten die Tickets?

Tickets können über die Seite des Veranstalters erworben werden [lavercup.com] und kosten für den "Practice Day" zwischen 24,83 Euro und 37,56 Euro.



Die Preise für die Wettkampftage liegen höher. Vereinzelte Karten für einzelne Sessions und somit jeweils zwei Spiele, sind noch zu haben und beginnen bei rund 260 Euro. Die mit rund 63 Euro jeweils günstigsten Tickets sind bereits vergriffen. Ebenso wie nahezu sämtliche Tickets für das gesamte Turnier-Wochenende. Nur wer mindestens 1.900 Euro investiert, hat hier noch Chancen.

Wer überträgt das Turnier?

Der TV-Sender Eurosport überträgt sämtliche Spiele frei empfangbar. Der rbb berichtet im laufenden Programm, sowohl im Fernsehen, im rbb|24 Inforadio und auf rbb24.de.

Sendung: rbb|24 Inforadio, 17.09.2024, 19:15 Uhr