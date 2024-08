Teichmann und Nehring müssen gehen Teichmann und Nehring müssen gehen: Viktoria Berlin tauscht Führungsriege aus Stand: 27.08.2024 18:10 Uhr

Der Regionalligst Viktoria Berlin hat seine Fühungsspitze ausgetauscht. Geschäftsführer Rocco Teichmann und Sportdirektor Bernd Nehrig werden zum 31. August ausscheiden. Hauptgesellschafter Zeljko Karajica von der SEH Sports & Entertainment Holding wird die Geschäftsführung übernehmen. Die sportliche Leitung sollen bis zur Winterpause die Immobilienunternehmer Henry Berg und Massud Khaleqi, der ebenfalls zu Führungsriege der SEH Holding gehört, übernehmen. Nico Held soll das Sponsoring und die Partner-Akquise leiten.

Siege für Viktoria, Hertha und Union II zum Saisonauftakt, Turbine II verliert mehr

"Unser Dank gilt Rocco Teichmann und Bernd Nehrig für ihren großen Einsatz und ihre Arbeit für Viktoria Berlin in den zurückliegenden Jahren, auf die wir nun in der neuen Konstellation aufbauen und gemeinsam voller Leidenschaft anpacken werden, um den Verein in allen Bereichen weiterzuentwickeln", sagt Zeljko Karajica.



Teichmann arbeitet seit 2016 bei den Lichterfeldern. Nach seiner aktiven Karriere war er zunächst sportlicher Leiter beim Berliner AK, wechselte dann zu Viktoria. Seit 2023 war er Geschäftsführer.

Vertragsverlängerung noch im Juni

Der Wechsel an der Spitze kommt mehr als überraschend. Noch im Juni wurde Teichmanns Vertrag bis 2026 verlängert. Trotz der überraschenden Absetzung bedankt sich Teichmann beim Verein: "Nach achteinhalb intensiven und spannenden Jahren ist es nun an der Zeit, Abschied zu nehmen. Von Herzen möchte ich mich bei allen bedanken, die mich auf diesem Weg begleitet haben."



Ähnlich klingt es bei Bernd Nehrig: "Meine Reise bei Viktoria Berlin endet nach vier Jahren. Ich bin dankbar, dass ich Teil von Viktoria Berlin sein durfte und die Möglichkeit bekommen habe, nach meiner Spielerkarriere den Weg Richtung Management gehen zu können. Dies ist nicht selbstverständlich und ich möchte mich bei allen handelnden Personen für das Vertrauen bedanken."



Der ambitionierte Regionalligist steht nach einem großen personellen Umbruch in der Sommerpause mit 14 Zugängen nach fünf Spielen bei nur fünf Punkten auf Platz zwölf der Tabelle.

Sendung: Antenne Brandenburg, 27.08.24, 11:15 Uhr