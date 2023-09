Fußball Statue von Ede Geyer im Cottbuser Stadion der Freundschaft enthüllt Stand: 02.09.2023 21:57 Uhr

Im Stadion der Freundschaft wurde am Samstag einer Vereinslegende des FC Energie Cottbus ein Denkmal gesetzt. Im Rahmen des mehrtägigen Stadion-Open-Airs "Liebe kennt keine Liga", wurde vor den Augen vieler Fans auf dem Rasen eine Statue des langjährigen Lausitzer Trainers Eduard "Ede" Geyer enthüllt. Diese soll künftig im Vereinsmuseum zu besichtigen sein.

Geyer war als Spieler in der DDR-Oberliga mit Dynamo Dresden zweimal Meister und einmal Pokalsieger geworden. Von 1994 bis 2004 war er Trainer von Energie Cottbus und führte die Lausitzer erst in die 2. Liga und später sogar in die Bundesliga, wo er den Klub drei Jahre lang halten konnte. Dabei sorgte er vor allem damit für Aufsehen, dass er überwiegend ausländische Spieler einsetzte.



"Ich habe hier in Cottbus richtige Spuren hinterlassen – auch im Herzen", erklärt Geyer bei der Enthüllung. Mit Blick auf die silberne Statue scherzt er: "Im Original sehe ich noch etwas besser aus."

