Berliner Fußball-Verband Spielabsagen wegen Großbrand in Berlin-Lichterfelde Stand: 03.05.2024 19:28 Uhr

Der Großbrand im Stadtteil Lichterfelde hat auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb des Berliner Fußball-Verbands (BFV). Wegen möglicher giftiger Rauchgase wurden vom BFV vorsorglich alle für Freitag geplanten Spiele in den Bezirken Steglitz-Zehlendorf, Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf abgesagt.

Feuerwehr sieht keine "akute Gefährdung" durch Großbrand in Fabrikhalle Im südwestlichen Berliner Ortsteil Lichterfelde steht eine Fabrikhalle in Flammen, die Rauchwolken sind von weitem zu sehen. In der brennenden Halle standen auch Chemikalien, doch am Nachmittag gibt die Feuerwehr Entwarnung. Der rbb sendet um 20:15 Uhr ein Spezial zum Brand in Lichterfelde.mehr

Betroffen sind alle Ligen unterhalb der Oberliga. So muss etwa in der sechstklassigen Berlin-Liga das Duell zwischen den Füchse Berlin und Stern Britz ausfallen.



In einer Lichterfelder Metalltechnik-Fabrik, in der gefährliche Chemikalien lagern, war am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Seitdem zieht eine Rauchwolke in nördlicher Richtung über die Hauptstadt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 03.05.2024, 20:00 Uhr