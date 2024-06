Sommerspiele Paris 2024 Sommerspiele Paris 2024: Berliner Skateboarderin Stoephasius löst Olympia-Ticket Stand: 23.06.2024 16:49 Uhr

Skateboarderin Lilly Stoephasius hat sich zum zweiten Mal für Olympische Spiele qualifiziert.



Die 17 Jahre alte Berlinerin erreichte in Budapest beim zweiten Teil der Olympia-Qualifikation in der Disziplin Park den 17. Rang, der zur Teilnahme an den diesjährigen Sommerspielen in Paris berechtigt.



Die Park-Wettbewerbe finden in Paris am 6. und 7. August, genau wie die der Street-Disziplin (27. und 28. Juli), auf dem legendären Place de la Concorde statt.



Auch bei der Premiere der olympischen Skateboard-Wettbewerbe in Tokio 2021 war die damals erst 14 Jahre alte Stoephasius schon dabei und landete auf Platz neun.

