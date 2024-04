Sepp-Herberger-Awards Sepp-Herberger-Awards: Union-Spieler Robin Gosens für soziales Engagement geehrt Stand: 22.04.2024 20:52 Uhr

Fußball-Profi Robin Gosens vom 1. FC Union ist am Montagabend in Berlin für sein soziales Engagement geehrt worden. Im Rahmen der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards erhielt der Nationalspieler einen Sonderpreis für das "bemerkenswerte Wirken" seiner Fußballstiftung "träumenlohntsich".

Ein Preis für Engagement und Ehrenamt

Mit dem Projekt will Gosens sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche fördern, die ihren Interessen und Zielen durch schwierige Lebensumstände oft nicht nachgehen können.



In der Kategorie "Resozialisierung" gewannen die Fußballerinnen von Bayern München. Sie hatten inhaftierte Frauen in der Justizvollzugsanstalt Aichach besucht. Weitere Preise gingen unter anderem an den 1. CfR Pforzheim in der Kategorie "Handicap-Fußball" und an den SC Fortuna Köln in der Kategorie "Schule und Verein".



Verliehen wurden die Preise von DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Seit einigen Jahren vergibt der DFB die Awards für gesellschaftliches Engagement und Ehrenamt und erinnert damit auch an den Weltmeistertrainer von 1954, Sepp Herberger (1897-1977).