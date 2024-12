Auszeichnung Schwimmer Melvin Imoudu ist Brandenburger Sportler des Jahres Stand: 18.12.2024 06:14 Uhr

Melvin Imoudu ist zum Brandenburger Sportler des Jahres gekürt worden. Das gab der Landessportbund Brandenburg am Mittwoch bekannt.



Der 25-jährige Schwimmer vom Potsdamer SV wurde im Juni in Belgrad Europameister über 100 Meter Brust, mit der Mixed-Lagenstaffel über die gleiche Distanz gewann er außerdem EM-Silber. Bei den Olympischen Spielen in Paris schaffte er es in seiner Paradedisziplin, den 100 Meter Brust, ins Finale und verpasste mit dem vierten Rang im Endlauf die Bronze-Medaille nur um 0,06 Sekunden.



Bei der Wahl unter Sportjournalistinnen und -journalisten setzte sich Imoudu mit nur zwei Stimmen Vorsprung gegen Para-Schwimmer Josia Topf vom BPRSV Cottbus durch. Dieser hatte bei den Paralympischen Spielen in Paris Gold, Silber und Bronze gewonnen. Ebenfalls nur knapp dahinter auf Rang drei landete Radfahrer Roger Kluge vom RK Endspurt Cottbus.

Triathletin Laura Lindemann als Brandenburger Sportlerin des Jahres ausgezeichnet mehr

"Bestätigung und Wertschätzung"

Melvin Imoudu kommt gebürtig aus Schwedt in der Uckermarck, seine ältere Schwester ist die ehemalige Volleyball-Nationalspielerin Denise Imoudu. Der Schwimmer zeigte sich dankbar über die Auszeichnung: "Jetzt zu gewinnen, ist auf jeden Fall eine große Bestätigung und Wertschätzung für das, was ich bisher geleistet habe."



Bereits am Dienstag war bei den Frauen Triathletin Laura Lindemann von Brandenburger Sportjournalisten und -journalistinnen zur Sportlerin des Jahres gewählt worden.

Sendung: Der Tag, 18.12.2024, 19:15 Uhr