Saisonvorbereitung Saisonvorbereitung: Union Berlin verliert Testspiel gegen Lyon mit 0:4 Stand: 03.08.2024 19:27 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat seine erste Testspielniederlage in der Saisonvorbereitung kassiert. Der Fußball-Bundesligist musste sich gegen den französischen Erstligisten Olympique Lyon im Stadion an der Alten Försterei deutlich mit 0:4 (0:0) geschlagen geben. Vor 13.317 Zuschauern erzielten Ainsley Maitland-Niles (49. Minute), Said Benrahma (65.) und Gift Orban mit einem Tore-Doppelpack (75., 85.) die Treffer für die Gäste.



Union-Trainer Bo Svensson wechselte zur Pause das komplette Team aus, um möglichst vielen Profis Spielpraxis zu geben. Einen Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Neuruppin merkte man den Berlinern an, dass die Beine schwer waren.



Tymoteusz Puchacz wechselt von Union Berlin nach Kiel mehr

Trimmel und Khedira fehlen

Die beste Gelegenheit vor der Pause vergab Yorbe Vertessen. Der Angreifer traf mit einem Kopfball die Latte (29.) In der Defensive musste Robin Gosens kurz vor der Linie gegen Georges Mikautadze retten (36.).



Nach dem Wechsel wirkte Union zunächst aktiver und aggressiver. Die Treffer erzielten aber die Franzosen. Bei Union erlebte Offensivmann Laszlo Benes in den zweiten 45 Minuten kein angenehmes Debüt.



Nicht im Kader standen Kapitän Christopher Trimmel und sein Stellvertreter Rani Khedira. Trimmel wurde laut Verein geschont, Khedira fehlte erkrankt. Er konnte auch nicht an der Teamvorstellung vor der Partie teilnehmen.

Noch drei Wochen bis zum Saisonbeginn

Das fünfte und letzte Testspiel vor dem Pflichtspielstart bestreiten die Unioner am kommenden Freitag (19.00 Uhr) gegen den spanischen Erstligisten Real San Sebastián. In der Vorwoche hatte es beim 4:4 gegen Glasgow Rangers ebenfalls schon vier Gegentore gegeben.



Sendung: rbb24 Inforadio, 03.08.24, 19:15 Uhr