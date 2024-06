1:1 gegen die Schweiz Remis gegen die Schweiz: Deutschland verteidigt Gruppensieg Stand: 23.06.2024 23:03 Uhr

Die deutsche Fußball-Auswahl zeigte gegen die Schweiz erneut eine spielfreudige Vorstellung und war dem Torerfolg mehrfach nahe. Lange musste der Turniergastgeber einem 0:1 hinterher laufen. Dann traf Niclas Füllkrug per Kopf.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich bei der Europameisterschaft den Gruppensieg gesichert. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielte am Sonntag in Frankfurt 1:1 (0:1) gegen die Schweiz und bestreitet ihr Achtelfinale nun am kommenden Sonntag (21 Uhr) in Dortmund.



Dan Ndoye (28. Minute) brachte die Schweizer, die sich ebenfalls für das Achtelfinale qualifiziert haben in Führung. Niclas Füllkrug (90.+2) glich für das DFB-Team spät aus.

Schweiz stellt Spielverlauf auf den Kopf

Die Schweizer erzielten das erste Tor der Partie trotz einer zuvor drückenden Überlegenheit der deutschen Mannschaft: Nach einer scharfen Hereingabe von Remo Freuler spitzelte Dan Ndoye den Ball aus kurzer Distanz vorbei an Torwart Manuel Neuer zur Führung für den Außenseiter.



Zehn Minuten zuvor war auf der anderen Seite das vermeintliche 1:0 durch Robert Andrich zurückgenommen worden, weil dessen Teamkollege Jamal Musiala in der Entstehung des Treffers Gegenspieler Michel Aebischer zu Fall gebracht hatte.



Jonathan Tah leistete sich zudem im ersten Durchgang ein folgenschweres Foul. Nach einem regelwidrigen Zweikampf mit Breel Embolo sah der Leverkusener seine zweite gelbe Karte des Turniers und ist damit für das anstehende Achtelfinale gesperrt.

Deutschland drängt auf den Ausgleich

Julian Nagelsmann vertraute auch im dritten Spiel dieser EM auf dieselbe Startformation. Das Team um Kapitän Ilkay Gündogan präsentierte sich zwar erneut offensivfreudig, allerdings weit weniger torgefährlich als bei den vorangegangenen Auftritten (5:1 gegen Schottland, 2:0 gegen Ungarn).



Nach dem Seitenwechsel drangen Toni Kroos, Jamal Musiala, Kai Havertz und Florian Wirtz durch rasche Kombinationen immer wieder in den gegnerischen Strafraum. Diesmal wollte der Treffer nicht fallen, obwohl der Favorit den Druck hochhielt und zu mehreren Chancen kam. In der 70. Minute klammerte der Schweizer Silvan Widmer im eigenen Strafraum gegen den eingewechselten Maximilian Beier. Doch die Aktion gegen den gebürtigen Brandenburger war Schiedsrichter Orsato zu wenig für einen Strafstoß.



In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es Niclas Füllkrug, der nach einer Flanke von David Raum doch noch für den Ausgleich sorgte. (90.+2) - und seiner Mannschaft damit den Gruppensieg sicherte.

Neuer ist EM-Rekordtorhüter

Seit der Partie gegen die Eidgenossen gibt es einen neuen EM-Rekordtorhüter: Manuel Neuer. Der 38-Jährige überflügelte mit seinem 18. Einsatz bei einer Europameisterschaft den Italiener Gianluigi Buffon. Der Kapitän des Rekordmeisters Bayern München zog zudem mit dem deutschen EM-Rekordhalter Bastian Schweinsteiger gleich. Mit einem weiteren Einsatz im Achtelfinale am Samstag würde Neuer seinen langjährigen Teamkollegen hinter sich lassen.

