Fußball-Regionalliga Nordost Regionalliga: Viktoria verliert in Erfurt, Luckenwalde überrascht bei Tabellenführer Stand: 14.12.2024 16:09 Uhr

Viktoria Berlin hat in der Fußball-Regionalliga Nordost bei Rot-Weiß Erfurt klar verloren. Die Mannschaft von Viktoria-Trainer Lucio Geral musste sich in Erfurt mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.



Die Berliner stehen damit weiterhin bei 21 Punkten und liegen auf Rang 13 der Tabelle. Erfurt dagegen rückt vorübergehend auf den dritten Platz.

Vereine kritisieren Spielansetzungen in der Regionalliga Nordost mehr

Erfurt erhöht

Lange konnte die Defensive der Berliner den Erfurtern Stand halten. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Marco Wolf die Thüringer in Führung.



In der zweiten Halbzeit machten die Erfurter dann den Deckel drauf. Erst erhöhte Maxime Langner in der 70. Minute auf 2:0, nur vier Minuten später besorgte Robbie Felßberg den 3:0-Endstand.

Luckenwalde überrascht erneut

Am Samstagnachmittag hat Schlusslicht FSV Luckenwalde gegen Tabellenführer Lok Leipzig einen Rückstand noch egalisiert. Das Team von Michael Braune lag durch die Treffer von Ryan Adigo (21.) und Noel Eichinger (41.) zunächst mit 0:2 zurück. Dann brachte Sofiene Jannene (43.) die Luckenwalder vor heimischer Kulisse zurück ins Spiel. In der Schlussphase traf Fritz Schröder zum 2:2-Endstand (84.).



Bereits vorige Woche hatte Luckenwalde für ein kleines Ausrufezeichen gesorgt, indem das Team nach einer Durststrecke von sieben sieglosen Spielen gegen den ZFC Meuselwitz einen 1:0-Erfolg verbuchen konnte. Die Brandenburger bleiben Tabellenletzter, sind nun aber auf einen Punkt an den Vorletzten FC Eilenburg herangerückt.

Sendung: rbb Inforadio, 14.12.2024, 8:15 Uhr