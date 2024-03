Regionalliga Nordost Regionalliga: Viktoria gewinnt gegen Chemie Leipzig, BAK und Lok Leipzig trennen sich torlos Stand: 06.03.2024 21:27 Uhr

In der Regionalliga Nordost hat Viktoria Berlin gegen Chemie Leipzig gewonnen. Am Mittwochabend setzten sich die Berliner im Nachholspiel des 19. Spieltags 1:0 (0:0) durch. Viktoria ist damit zuhause weiterhin ungeschlagen und steht mit 40 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.



Die Berliner hatten insgesamt mehr Spielkontrolle. In der ersten Hälfte wurden ihnen die Gäste in mehreren Situationen allerdings gefährlich. Nach der Pause übte Viktoria noch mehr Druck aus und verschob das Spiel in die gegnerische Hälfte.



In der 57. Minute fiel schließlich das erste und einzige Tor. Lucas Falcao wurde nach einem Diagonalball auf der linken Seite im Sechzehner bedient, ging mit dem Ball nach vorne und setzte sich aus kurzer Distanz gegen Benjamin Bellot durch. Chemie versuchte noch ein paar Mal den Ausgleich zu erzwingen, war aber nicht erfolgreich. In der Nachspielzeit traf Laurenz Dehl fast zum 2:0, legte den Ball aber knapp übers Tor.

Punkteteilung zwischen Lok Lepizig und dem BAK

Das Nachholspiel des 16. Spieltags zwischen Lok Lepizig und dem Berliner AK endete 0:0. Der BAK bleibt mit 18 Punkten Vorletzter der Regionalliga Nordost.



Beide Mannschaften brauchten etwas, um ins Spiel zu kommen. Das Spiel wurde immer wieder durch Fouls unterbrochen. Der BAK bekam mehrere Freistöße aus vielversprechenden Positionen zugesprochen, konnte diese aber nicht verwerten. Die beste Chance hatte Shinji Yamada mit einem Schuss aus 24 Metern. Niclas Müller kam aber noch an den Ball und verhinderte, dass er ins rechte obere Eck ging (68.).



