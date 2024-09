Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: VSG Altglienicke setzt Ungeschlagen-Serie fort, Hertha Zehlendorf spielt remis Stand: 29.09.2024 16:12 Uhr

In der Regionalliga Nordost hat die VSG Altglienicke am Sonntag einen Auswärtssieg geholt. Die Berliner setzten sich bei der BSG Chemie Leipzig mit 3:0 (1:0) durch und sind somit wettbewerbsübergreifend seit sechs Spielen ungeschlagen.

Dominanter Auftritt

Vor 4.133 Zuschauern präsentierten sich die Gäste im Alfred-Kunze-Sportpark von Beginn an spielbestimmend. Trotz vieler Chancen dauerte es aber bis kurz vor der Pause, dass die VSG in Führung gingen: Der stark aufgelegte Eren Öztürk traf in der 43. Minute.



Zurück aus der Kabine fackelten die Berliner dann nicht lang und bauten den Vorsprung durch Grace Bokake aus, der den herauseilenden Leipziger Keeper überlupfte (47.). Den Schlusstreffer zum verdienten 3:0 markierte Arnel Kujovic kurz vor dem Abpfiff (89.). In der Tabelle klettert die VSG durch den Sieg auf Rang sieben.

Zehlendorf nur unentschieden

Hertha 03 Zehlendorf ist derweil zu Hause gegen den Tabellenletzten VFC Plauen nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Das Duell der Aufsteiger im Stadion Lichterfelde endete mit 1:1 (1:0).



Dabei bekamen die 362 Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. Im ersten Durchgang hatten die Berliner die Partie völlig unter Kontrolle und erarbeiteten sich viele gute Chancen. Der Führungstreffer gelang ihnen in der 32. Minute durch Abdulkadir Beyazit, der bei einer Flanke im Strafraum am höchsten stieg und per Kopf verwandelte.



Nach dem Seitenwechsel brach die Dominanz der Zehlendorfer jedoch etwas ein und die Gäste fanden immer besser ins Spiel. So gelang Plauen in der 66. Minute der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich, ebenfalls durch einen Kopfballtreffer von Paul Kämpfer.

