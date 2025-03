Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Viktoria siegt in Unterzahl, Hertha II und Babelsberg verlieren Stand: 28.03.2025 21:45 Uhr

Zum Auftakt des 27. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat Viktoria Berlin in einem spektakulärem Spiel gegen Carl Zeiss Jena gewonnen und damit den zweiten Sieg in Folge errungen. Die Treffer beim 4:2 (2:1) erzielten Enes Küc (31.), Noah Jones (42.), Ivan Yermachkov (76.) und Alexander Dikarev (82.) für Viktoria sowie Ted Tattermusch (1.) und Elias Löder (73.) für die Gäste aus Jena.



Dabei mussten die Berliner mit dem 2:2-Ausgleichstreffer durch Elfmeter auch in Unterzahl spielen, nachdem Mohamed Sylla mit gelb-rot vom Platz gestellt wurde. Und auch Trainer Özer Hurmaci sah in der Aufregung dieser Minute die rote Karte. Durch den Sieg klettert Viktoria in der Tabelle vorerst auf Platz 13 bei nunmehr drei Punkten Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz 15.

BFC Dynamo gewinnt Spektakel bei Hertha 03 Zehlendorf mehr

Hertha II und Babelsberg verlieren

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC hingegen hat in Luckenwalde das vierte Spiel in Folge verloren. Beim Tabellenvorletzten sah es lange Zeit nach einem torlosen Remis aus, ehe Luckenwaldes Abwehrspieler Jonas Böhmert in der 89. Minute doch noch der Siegtreffer gelang.



Ebenfalls unterlegen war der SC Babelsberg 03 beim FC Eilenburg. Dabei gingen die Potsdamer nach einer Ecke durch Jannis Lang mit 1:0 in Führung (13.) und die Pause. Zudem ließen die Gäste gute Möglichkeiten auf einen zweiten Treffer liegen. Benjamin Luis (53.), Noah Baumann (69.) und Marc Zimmermann (76.) machten es für die Gastgeber besser. Der Anschluss-Treffer durch Ruwen Werthmüller (84.) kam zu spät. Mit 30 Punkten hat Babelsberg auf Rang zwölf aber immer noch fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Sendung: rbb24, 28.03.2025, 22 Uhr