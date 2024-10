Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Viktoria Berlin lässt sich von Unterzahl nicht stoppen, Altglienicke spielt remis Stand: 26.10.2024 15:56 Uhr

Viktoria Berlin hat am 13. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost gegen Chemie Leipzig gewonnen. Die Himmelblauen setzten sich am Samstag im heimischen Stadion Lichterfelde mit 2:0 (1:0) durch und klettern in der Tabelle vorerst auf den achten Platz.



Innenverteidiger Aidan Liu erzielte nach einer halben Stunde die Führung für die Gastgeber - und profitierte dabei davon, dass Chemie-Keeper Benjamin Bellot im Luftduell um den Ball patzte (31. Minute). In der zweiten Hälfte ließ sich Viktoria auch von einer Gelb-Roten Karte für Moritz Berg nicht aus der Ruhe bringen (51.). Die Berliner verteidigten ebenso engagiert wie effektiv und entschieden die Partie in letzter Minute durch Emmanuel Elekwa endgültig (90.+7).

Altglienicke lässt sich von frühem Rückstand nicht beirren

Die VSG Altglienicke musste im Heimspiel gegen den Greifswalder FC einen frühen Rückstand verkraften. Nicht einmal drei Minuten waren gespielt, da traf Soufian Benyamina - in seiner langen Karriere auch schon für Viktoria Berlin aktiv - per Elfmeter zum 1:0 für die Gäste von der Ostsee. Für den 34-Jährigen war es bereits das sechste Saisontor.



Doch die VSG ließ sich davon im Lichtenberger Hans-Zoschke-Stadion nicht aus der Ruhe bringen. Patrick Kapp traf nach 39 Minuten zum Ausgleich, Eren Öztürk drehte nach dem Seitenwechsel die Partie (55.). Doch Greifswald - seit Kurzem mit Markus Zschiesche, Ex-Coach von Babelsberg 03 und Tennis Borussia, an der Seitenlinie - reagierte prompt: Guido Kocer köpfte in der 56. Minute zum 2:2-Endstand ein.

Auf Viktoria wartet Berliner Stadtderby

Altglienicke verbleibt durch das Unentschieden auf dem fünften Tabellenplatz. Am kommenden Freitag reist das Team von Semih Keskin zum Chemnitzer FC (Anpfiff: 19 Uhr). Für Viktoria Berlin geht es derweil mit einem Berliner Stadtderby weiter. Ebenfalls am Freitagabend sind die Himmelblauen im Sportforum Hohenschönhausen beim BFC Dynamo gefordert.

