Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Viktoria Berlin holt trotz vieler Chancen nur einen Punkt gegen Babelsberg Stand: 31.03.2024 16:01 Uhr

Viktoria Berlin hat sich am 27. Spieltag der Regionalliga Nordost mit 1:1 (1:1) vom SV Babelsberg 03 getrennt. Julien Damelang traf am Sonntagmittag im Stadion Lichterfelde nach 25 Minuten zur Führung für die Gastgeber, Emir Can Gencel glich für Babelsberg aus (42.).



Viktoria muss durch das Remis in der Tabelle die VSG Altglienicke - selbst am Samstag mit einem 2:1-Sieg beim Berliner AK - vorbeiziehen lassen und ist nun Sechster. Babelsberg liegt einen Punkt vor den Himmelblauen unverändert auf Rang vier.

Hertha BSC II und Lok Leipzig teilen sich die Punkte, Altglienicke schlägt BAK mehr

Falcao verschießt Foulelfmeter

Viktoria hatte bereits früh die Chance zur Führung. Nach einem Foul von Janne Sietan an Berk Inaler im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Doch Lucas Falcao scheiterte an Babelsberg-Keeper Luis Klatte (6. Minute).



Der 24-Jährige konnte und musste sich auch im weiteren Spielverlauf immer wieder auszeichnen. In der 25. Minute war er jedoch machtlos: Da setzte Iba May im Strafraum Damelang in Szene, der zum 1:0 für die Gastgeber traf.



Babelsberg brauchte seine Zeit, um sich zu fangen - war aber dann kurz vor der Pause zur Stelle: Nach einem Freistoß legte Philipp Zeiger ab auf Gencel, der zum Ausgleich vollendete (42.). Kurz darauf hätte Rico Gladrow die Partie beinahe komplett gedreht (45.).

Klatte nicht zu überwinden

Nach der Pause gab es Gelegenheiten auf beiden Seiten - der Führung deutlich näher war aber Viktoria. Und die Himmelblauen hatten eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit die beste Chance, sich zu belohnen. Da lief der eingewechselte Ex-Unioner Laurenz Dehl frei aufs Tor der Babelsberger zu, aber auch er scheiterte im Eins-gegen-eins an Klatte.

Sendung: rbb24, 31.03.2024, 21:45 Uhr