Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: SV Babelsberg holt in Erfurt einen Punkt

Regionalliga Nordost: SV Babelsberg holt in Erfurt einen Punkt Stand: 02.10.2024

In der Regionalliga Nordost hat der SV Babelsberg 03 am Mittwochabend auswärts einen Punkt geholt. Die Partie bei Rot-Weiß Erfurt endete mit 1:1 (1:0). Für die Brandenburger war es bereits das fünfte Unentschieden der Saison. Nach zehn Spielen stehen sie in der unteren Tabellenhälfte auf Rang 13.

Platzverweis rettet Babelsberg

Im Erfurter Steigerwaldstadion zeigten sich die Gäste von Beginn an ballsicher und immer gefährlich. Es ergaben sich viele Chancen, trotzdem dauerte es gut eine halbe Stunde, bis Daniel Frahn einen Foulelfmeter locker ins rechte Eck verwandelte und Babelsberg zur verdienten Führung brachte (34.).



Auch nach dem Seitenwechsel sah es so aus, als hätten die Nulldreier die Partie im Griff. In der 66. Minute fiel jedoch wie aus dem Nichts der Ausgleich, als Flügelspieler Andy Trübenbach den Ball sehenswert mit dem Außenrist in den Strafraum flankte, wo Ömer Uzun aus kurzer Distanz traf.



Die Erfurter spielten danach wie befreit und drängten plötzlich darauf, das Spiel noch zu drehen. Als aber Innenverteidiger Jeremiaha Maluze in der 79. Minute die gelb-rote Karte sah und Rot-Weiß damit in Unterzahl geriet, war die Aufholjagd beendet. Auch eine Schlussoffensive der Babelsberger blieb danach ohne Erfolg.

