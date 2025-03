Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Starker Hertha-Nachwuchs verliert unglücklich gegen Halle Stand: 14.03.2025 21:51 Uhr

Zum Auftakt des 26. Spieltags in der Regionalliga Nordost hat die zweite Mannschaft von Hertha BSC im Heimspiel gegen den Halleschen FC eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen müssen. Dabei zeigte das Team von Trainer Rejhan Hasanovic aber vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Vorstellung.



Hertha startete mutig in die Partie und setzte die Gäste aus Halle früh unter Druck. Die erste große Chance hatte Ensar Aksakal, dessen Schlenzer knapp das Tor verfehlte (15.). Auf der Gegenseite war es ein abgefälschter Schuss von Max Kulke, der Hertha-Torhüter Tim Goller keine Chance (17.) ließ. Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich. Doch Sala Yildirim und Änis Ben-Hatira scheiterten jeweils knapp.

Rekord-Debüt für Niklas Hildebrandt

In der zweiten Halbzeit hatte vor allem der eingewechselte Niklas Hildebrandt den Ausgleich auf dem Fuß. Doch auch er kam nicht an Halle-Keeper Luca Bendel vorbei. Mit seinen 16 Jahren, acht Monaten und sechs Tagen war es das Pflichtspieldebüt Hildebrandts, der damit der jüngste Hertha-Spieler dieser Klasse aller Zeiten ist.



In der Tabelle verbleibt der Hertha-Nachwuchs damit auf Rang fünf.

