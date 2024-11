Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Seit Anfang September sieglos: Hertha 03 verliert auch gegen Halle Stand: 24.11.2024 15:44 Uhr

Der FC Hertha 03 Zehlendorf musste am Sonntagmittag die nächste Niederlage in der Regionalliga Nordost einstecken. Die Berliner unterlagen dem Halleschen FC am 16. Spieltag mit 1:2 (0:2).

Während Halle mit 32 Punkten erster Verfolger des Spitzenreiters Lokomotive Leipzig (39 Zähler) bleibt, steckt Hertha 03 immer tiefer im Tabellenkeller fest (mit 16 Punkten auf Platz 15). Seit dem 10. September haben die Zehlendorfer nicht mehr gewonnen.

HFC dominant

In der Anfangsphase hielt Hertha 03 gegen Halle noch gut mit, hatte selbst die eine oder andere aussichtsreiche Chance auf die Führung - doch mit zunehmender Spieldauer wurde der HFC immer dominanter und Hertha immer ungefährlicher.



Mit einem Doppelschlag sorgten die Gäste frühzeitig für die verdiente Vorentscheidung: Niclas Stierlin (11.) und Joseph Charles Richardson (18.) netzten für das Team aus Sachsen-Anhalt.



Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein etwas ausgeglicheneres Spiel, in dem die Hausherren den Anschluss nochmal herstellten: In der 72. Minute staubte Gabriel Figurski Vieira aus kurzer Distanz zum 1:2 ab. Ein finales Aufbäumen der Zehlendorfer blieb allerdings aus, sodass Halle als Sieger vom Platz ging.

