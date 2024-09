Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Herthas U23 schlägt Luckenwalde, Babelsberg mit Remis gegen Eilenburg Stand: 27.09.2024 21:17 Uhr

Die U23 von Hertha BSC hat am Freitagabend die nächsten drei Punkte in der Regionalliga Nordost geholt. Am zehnten Spieltag schlug die Mannschaft von Cheftrainer Rejhan Hasanovic den FSV 63 Luckenwalde mit 2:1 (1:1).



Dabei begann das Spiel aus Sicht der Herthaner denkbar suboptimal. In der 22. Minute brachte Sofiene Rachid Jannene die Gäste aus Brandenburg in Führung. Doch die Blau-Weißen zeigten sich davon unbeeindruckt und drehten die Partie im Stadion auf dem Wurfplatz/Amateurstadion in der Folge zu ihren Gunsten: Eliyas Strasner sorgte in der 32. Minute für den Ausgleich - und Oliver Rölke traf kurz nach dem Seitenwechsel zum 2:1-Endstand (49.).

Weil der Hallesche FC im Parallelspiel mit 0:1 (0:1) beim FSV Zwickau unterlag, klettern die "Hertha-Bubis" mit 18 Punkten für den Moment auf den dritten Tabellenplatz.

Babelsberg muss sich erneut mit einem Punkt begnügen

Im dritten Freitagabendspiel der Regionalliga Nordost trennte sich der SV Babelsberg 03 mit einem 2:2-Remis vom FC Eilenburg. Nach einer knappen halben Stunde ging Eilenburg durch einen Treffer von Jonas Marx im Karl-Liebknecht-Stadion in Führung (29.), ehe Paul Roman Wegener (56.) und Samir Werbelow (64.) die Begegnung nach der Pause zu Gunsten von "Nulldrei" drehten. Das letzte Wort hatte jedoch Benjamin Luis, der in der 83. Minute den Endstand markierte und die Punkteteilung perfekt machte.



Für Babelsberg war es bereits das vierte Unentschieden in ihrem neunten Liga-Spiel. Mit einer Ausbeute von zehn Zählern rangieren die Brandenburger aktuell auf dem 13. Platz.

