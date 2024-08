Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Hertha II kassiert herbe Niederlage gegen Leipzig Stand: 29.08.2024 21:28 Uhr

In der Fußball-Regionalliga Nordost hat die zweite Mannschaft von Hertha BSC am Donnerstagabend eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Die Berliner verloren im heimischen Amateurstadion auf dem Olympiagelände gegen den 1. FC Lok Leipzig deutlich mit 0:6 (0:2).

Dominante Leipziger lassen Hertha keine Chance

Vor 1.100 Zuschauern waren die Gäste von Beginn an überlegen und nutzten ihre Chancen konsequent. In der 17. Minute ging Leipzig durch einen sehenswerten Seitfallzieher durch Stefan Maderer aus kurzer Distanz in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Mingi Kang etwas glücklich auf 2:0, nachdem er im Strafraum angeschossen wurde und der Ball von seinem Kopf im hohen Bogen ins Tor abprallte.



Nach der Pause begannen die Berliner zwar erst munter, brachen dann aber in der Defensive nach und nach zusammen. In der 54. Minute traf Lok-Angreifer Farid Abderrahmane am Ende eines schön ausgespielten Konters zum 3:0. Wenig später kam dann der gebürtige Cottbuser Zak Paulo Piplica per Flachschuss zu seinem ersten Saisontor (69.).



Kurz vor Schluss wurde das Ergebnis dann noch deutlicher. Erst fälschte Herthas Peter Matiebel einen Schuss von Tobias Dombrowa unhaltbar ins eigene Tor ab (86.), dann machte Luc Thomas Elsner in der Nachspielzeit nach starkem Solo das halbe Dutzend voll (90+2).

