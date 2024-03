Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Hertha-Frauen verlieren überraschend in Dresden, Union macht es zweistellig Stand: 17.03.2024 16:39 Uhr

In der Regionalliga Nordost haben die Frauen von Hertha BSC eine überraschende Niederlage kassiert. Die Berlinerinnen unterlagen am Samstag beim Tabellenvorletzten 1. FFC Fortuna Dresden mit 1:2 (1:1) und verloren somit den Anschluss an Platz drei.

Später Konter besiegelt Niederlage

Im Stadion an der Wurzener Straße verschlief Hertha ein wenig den Start und kassierte nach einer Viertelstunde das 0:1. Den ersten Abschluss konnte Torhüterin Emma Reimann noch parieren, beim Nachschuss der Dresdnerin Sophie Zenker war sie dann jedoch chancenlos.



Der Gegentreffer war ein Weckruf für die Berlinerinnen, die fast im direkten Gegenzug den Ausgleich erzielten. Ein Schuss von Elfie Wellhausen segelte an die Latte und prallte von dort zu Serwaah Danso, die gut nachsetzte und zum 1:1 traf (17.).



Bei schlechten Platzbedingungen taten sich beide Teams nach der Pause schwer. Es gab kaum Kombinationsspiel und die Partie war geprägt von unsauberen Kontakten und Fehlpässen. Lange sah es nach einem Unentschieden aus, doch kurz vor Schluss geriet Hertha erneut in Rückstand. Ein langer Ball flog über die weitaufgerückten Berlinerinnen hinweg in den Lauf der Dresdner Angreiferin Emilia Martin, die frei durch war und gegen Torhüterin Reimann die Nerven behielt (83.).

Türkiyemspor und Berolina verlieren

Ebenfalls mit 1:2 verlor Türkiyemspor gegen die zweite Mannschaft von Carl Zeiss Jena. Der Anschluss-Treffer von Angelina Lübcke in der 43. Minute war zu wenig, um gegen den Tabellen-Dritten Punkte einzufahren.



Eine Heimniederlage gab es derweil auch für Schlusslicht Berolina Mitte. Gegen die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam, aktuelle auf Rang sechs in der Liga, setzte es eine 1:3-Niederlage. Der zwischenzeitliche Ausgleich der Berlinerinnen durch Alyssa Katherine White in der 56. Minute reichte angesichts der Treffer von Klara Robitsch (20.), Emily Lemke (58.) und Nele Gärtner (83.) nicht zum Punktgewinn.

Union macht es zweistellig

Ungleich deutlicher ging es beim Duell zwischen dem unangefochtenen Spitzenreiter Union Berlin und der Zweitvertretung von Rasenball Leipzig zu. Mit 10:0 schickten die verlustpunktfreien Hauptstäderinnen die Sächsinnen auf die Heimreise. Die Treffer erzielten dabei Lisa Heiseler (12.), Dina Sophia Orschmann (14., 46., 48., 59.), Anouk Blaschka (63.), Sarah Abu Sabbah (68., 78., 92.) sowie Fatma Sakar (75.). Die Union-Damen stehen somit nach zwölf Siegen aus zwölf Spielen bei einem Torverhältnis von 76:3.



Am 24. März (14 Uhr) dann geht es für die Unionerinnen zum absoluten Spitzenspiel beim Zweitplatzierten Viktoria Berlin. Viktoria hat zwar ebenfalls 36 Punkte auf dem Konto, allerdings zwei Spiele und somit zwei Niederlagen mehr.

