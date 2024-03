Fußball-Regionalliga-Nordost Regionalliga Nordost: Hertha BSC II und Lok Leipzig teilen sich die Punkte, Altglienicke schlägt BAK Stand: 30.03.2024 15:12 Uhr

Die U23 von Hertha BSC hat in der Fußball-Regionalliga-Nordost gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig unentschieden gespielt. Die beiden Mannschaften trennten sich am Karfreitag 1:1 (1:1). Hertha BSC II steht damit weiter auf dem 15. Tabellenplatz und hat nun 29 Punkte auf dem Konto.



Beide Tore in der ersten Hälfte

Die Gäste gingen gleich bei ihrem ersten gefährlichen Angriff in Führung. Jannis Held und Ryan Adigo bereiteten für Luca Sirch vor, der aus 22 Metern flach links zum 1:0 für Leipzig traf (6. Minute).



Herthas zweite Mannschaft tat sich über weite Strecken der ersten Hälfte schwer. In der 37. Minute gelang den Berlinern dann aber der Ausgleich. Nader El-Jindaoui legte für Gustav Christensen auf, der zum 1:1 traf. El-Jindaoui versuchte es vor der Halbzeit mehrfach selbst, war aber nicht erfolgreich.



Nach der Pause kamen die Leipziger etwas wacher aufs Feld zurück. Insgesamt wurde das Spiel etwas schneller. Weitere Tore fielen allerdings nicht.



Für die Berliner geht es am 28. Spieltag beim BFC Dynamo weiter. Das Spiel beim Tabellenzweiten beginnt am kommenden Freitag, 5. April um 19 Uhr.



Altglienicke siegt dank doppeltem Pourie gegen BAK

Einen Tag nach dem Unentschieden zwischen Herthas U23 und Lok Leipzig konnte die VSG Altglienicke einen Sieg verzeichnen. Im Berliner Duell mit dem Berliner AK gewann die Mannschaft von Trainer Murat Salar am Samstagmittag mit 2:1.



Längere Zeit sah es so aus, als würde der BAK im Abstiegskampf dringend benötigte Punkte sammeln - Linksaußen Ufumwen Osawe sorgte in der 34. Minute für die 1:0-Führung. Doch im zweiten Durchgang wurde Altglienicke seiner Favoritenrolle gerecht. Mittelstürmer Marvin Pourie erzielte in der 69. und 71. Minute schlagartig einen Doppelpack zum 1:1 und 2:1. Das sollte auch der Endstand sein, die VSG entführte drei Punkte aus dem Poststadion.



Damit trennen den BAK weiterhin nur zwei Punkte vom Tabellenletzten Hansa Rostock II. Altglienicke steht auf dem vierten Tabellenrang, punktgleich mit Babelsberg, das allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

