Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Energie holt wichtigen Last-Minute-Sieg gegen den Berliner AK Stand: 24.02.2024 15:09 Uhr

Energie Cottbus musste nach einer schweren Trainingswoche gegen den Berliner AK antreten. Gegen den Abstiegskandidaten aus Moabit brauchten die Lausitzer lange, um den Siegtreffer zu schießen. Im Aufstiegskampf sind die drei Punkte enorm wichtig.

Der FC Energie Cottbus hat im Aufstiegskampf der Fußball-Regionalliga Nordost wichtige Punkte gewonnen. Gegen den Abstiegskandidaten Berliner AK schossen die Lausitzer in letzter Minute den Siegtreffer zum 2:1 (1:1).



Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz hätte lieber nicht gespielt. Viele kranke Spieler machten ein normales Training beim FC Energie unter der Woche unmöglich. Vergangenen Montag standen Wollitz nur sieben Spieler zur Verfügung.



Eine "dramatische Lage", befand der Trainer. Auch wenn bis zum Abschlusstraining am Freitag einige Spieler zurückkehrten, musste er gegen den BAK streng nach Fitness aufstellen.

Ausgleich kurz vor der Halbzeit

Kein Wunder, dass seine Mannschaft das Spiel gegen den Abstiegskandidaten aus Moabit eher ruhig anging. Erst nach 17 Minuten gab es nach einem Freistoß von Tim Heike die erste Ecke. Sie brachte nichts ein.



Besser machte es Maximilian Krauß nach 24 Minuten. Nach Pass von Joshua Putze tauchte er frei vor dem BAK-Tor auf. Sein Schuss mit dem rechten Fuß prallte von der Unterlatte ins Tor. Es bereits sein drittes Tor für Cottbus seit seiner Verpflichtung am letzten Tag der Transferperiode im Winter. Das Tor half den Lausitzern in der Folge dabei, die Spielkontrolle zu übernehmen und den BAK weit vom eigenen Tor entfernt zu halten.



So brauchte der BAK für seine erste Chance die Hilfe eines Cottbusers. Dominik Pehlivan klärte eine Flanke per Kopf neben das Tor und entging nur knapp einem Eigentor. Die darauffolgende Ecke fand dann einen Berliner: Hendrik Wurr erzielte das 1:1 in der 41. Spielminute. Das war besonders bitter für die Hausherren, schließlich hatten sie das Spiel bis dahin im Griff.

Energie Cottbus vor Spiel gegen Berliner AK: Vom Virus weiter flach gelegt Nachdem die Regionalliga-Partie des FC Energie Cottbus bei Chemie Leipzig wegen zu vieler kranker Profis ausfiel, wird am Samstag gegen den Berliner AK gespielt - obwohl der Krankenstand in der Lausitz nach wie vor hoch ist. Von Andreas Friebelmehr

Cottbus kommt gut aus der Kabine

Ungewohnt für Energie spielten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit nicht auf die Nordwand mit ihren Fans, sondern auf die Südtribüne mit dem Gästeblock, in den sich nur ungefähr ein Dutzend Berliner verirrt hatten. Das hinderte Energie aber nicht daran, sich direkt in der gegnerischen Hälfte festzusetzen.



Ein Abschluss von Tim Heike in der 48. Minute ging zwar weit neben das Tor, verdeutlichte aber die FCE-Ambitionen, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 57. Spielminute war es erneut Heike, dem sich die größte Chance seit dem Cottbuser Tor bot. Nach einem feinen Chippass nahm der Stürmer den Ball im Strafraum mit der Brust an und schoss aus der Drehung. Nur eine ausgezeichnete Parade des BAK-Torhüters Luis Zwick verhinderte die erneute Führung der Cottbuser.



In der Viertelstunde nach Wiederanpfiff gelang dem BAK keine Offensivaktion.

BAK-Abwehr macht Cottbus das Leben schwer

Ab der 60. Minute gelang es den Gästen durch enge Manndeckung der Cotbusser Stürmer und konsequentes Verschieben der Mittelfeld- und Abwehrkette in der eigenen Hälfte, Energie vom Tor fernzuhalten. Die Einwechslungen von Jan Shcherbakovski und Phil Halbauer brachten nicht den erwünschten Schwung in der Offensive.



BAK-Trainer Volkan Uluc ließ seine Mannschaft klar auf das Verteidigen des Unentschiedens spielen. Das unterstrichen auch defensive Wechsel. Seine Mannschaft setzte in den letzten Minuten des Spiels vor allem darauf, Zeit von der Uhr zu nehmen. Diese Taktik ging lange auf: Cottbus hatte bis zur Nachspielzeit keine guten Chancen mehr.



Den Lausitzern fehlte nach ihrer Krankheitswelle in vielen Situationen die Kraft, um höheren Druck zu erzeugen. Auch acht Minuten Nachspielzeit schienen trotz einiger Ecken nicht auszureichen, um das entscheidende Tor zu erzielen. Die beste Gelegenheit war eine Doppelchance von Shcherbakovski und Heike, die erst die Latte trafen und den Nachschuss neben das Tor schossen.

Happy End für Energie

Doch die Cottbuser gaben nicht auf. Energie versuchte es immer wieder mit Bällen in den Strafraum auf Zielspieler Tim Heike. Den besten spielte in der achten Minute der Nachspielzeit Dennis Slamar.



Seinen Pass nahm Tim Heike mit der Brust an und verwandelte mit einem Schuss unhaltbar ins Tor. Sein Treffer verwandelte das Stadion in Cottbus in ein Tollhaus. Die drei Punkte erlauben es Energie, den Anschluss an Tabellenführer Greifswald zu halten. Der Traum vom Aufstieg lebt bei Energie.

Sendung: rbb24, 24.02.2024, 18 Uhr