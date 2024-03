Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Energie Cottbus enttäuscht bei Chemie Leipzig Stand: 27.03.2024 22:21 Uhr

Energie Cottbus hat einen klaren Rückschlag im Meisterschaftsrennen hinnehmen müssen. Im Nachholspiel bei Chemie Leipzig verpennten die Lausitzer die Anfangsphase und verloren verdient mit 0:3. Auch Babelsberg enttäuschte und holte nur einen Punkt in Meuselwitz.

Eigentlich war die Sache klar: Nicht gewinnen ist verboten! "Wenn wir aufsteigen wollen, brauchen wir einen Dreier", gab auch Energie-Cottbus-Trainer Pele Wollitz vor dem Nachholspiel am Mittwochabend bei Chemie Leipzig die Marschrute vor. Die Cottbuser reisten mit vier Punkten Rückstand auf Greifswald, einem Spiel weniger und einer extrem breiten Brust nach Leipzig. Aus den vergangenen zehn Spielen holten die Lausitzer neun Siege und ein Unentschieden.



Und: Chemie Leipzig ist so etwas wie der Lieblingsgegner der Cottbuser. In zuvor acht Spielen in der Regionalliga Nordost siegte Energie sechs Mal und spielte zwei Mal unentschieden. Allerdings war Cottbus auch gewarnt. Im Hinspiel gab es vor heimischem Publikum nur ein 1:1. Und nach drei Niederlagen in Folge holten sich die Leipziger mit einem souveränen 3:0 gegen Hertha II zuletzt zusätzliches Selbtsbewusstsein.

Kalt abgeduscht nach 59 Sekunden

Das Spiel begann mit 15 Minuten Verspätung, weil die Cottbuser vor dem Alfred-Kunze-Sportpark im Stau standen. Energie startete mit drei Umstellungen im Vergleich zum glücklichen 1:0-Sieg in Meuselwitz. Für Campulka und Slamar spielten Hasse und Breitschneider in der Viererkette. Kapitän Hildebrandt rückte wieder für Oesterhelweg in die Startelf.



Und Hildebrandt war es dann auch, der in der 59. Sekunde gleich im Mittelpunkt stand. Er stellte sich gegen den anstürmenden Angreifer Kirstein ungeschickt an und musse ihn beim 0:1 gewähren lassen. In den folgenden Minuten kam Chemie immer wieder gefährlich vor das Cottbuser Tor. Die neuformierte Abwehr machte noch keinen sattelfesten Eindruck.



In der 15. Minute brach Kirstein erneut durch und wieder war die Energie-Abwehr nicht handlungsschnell genug. Der Ball kam etwas glücklich zu Jäpel, der den Ball flach rechts an Bethke vorbeilegte. Plötzlich lagen die Nerven auf der Cottbuser Bank und bei Trainer Wollitz komplett blank.



Kusic, der das 0:1 mitverschuldet hatte, verlor in der 26. Minute den Ball an Mauer, der den Ball nur knapp über das Tor lupfte. Die erste gefährliche Chance hatte Cottbus in der 28. Minute, als sich Krauß auf links durchsetzte und den Ball halbhoch auf Thiele passte. Der setzte den Ball rechts am Tor vorbei.

Keine Veränderung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann wie die erste: Mit einer behäbigen Cottbus-Defensive. Maurer wuselte sich auf links gegen drei Lausitzer durch, legte ab in die Mitte, doch weil Jäpel in Rückenlage geriet, landete sein Schuss im Leipziger Nachthimmel. In der Folge kontrollierte Cottbus das Spiel, doch echte Chancen konnten sich die Brandenburger nicht erspielen.



Schlimmer noch: In der 77. Minute flankte Mauer den Ball in die Mitte, Mast ließ den Ball durch zu Surek, der ganz cool zum 3:0 vollendete. Statt eines Anschlusstreffers der Cottbuser waren die Leipziger am Ende dem 4:0 sogar noch näher.



Am Montag empfängt Cottbus Eilenburg.

Trotz Überzahl: Babelsberg bleibt torlos

Ähnlich wie Cottbus hat auch Babelsberg einen klaren Dämpfer im Kampf um die Tabellenspitze hinnehmen müssen. Sollte dort jemand zuletzt noch davon geträumt haben, ins Meisterschaftsrennen wirklich eingreifenzu können, dann ist er oder sie nach dem Spiel beim ZFC Meuselwitz auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Das Spiel endete 0:0.



Dabei begannen die Babelsberger forsch und kamen durch Matthias Steinborn zur ersten Torchance. Die zweite Halbzeit begann mit einer Rettungstat eines Babelsbergers auf der Linie.



Aus dieser Druckphase der Meuselwitzer konnten sich die Gäste aus Potsdam aber befreien und standen plötzlich mit einem Mann mehr da: Luca Bürger sah wegen Handspiel die Gelb-Rote Karte. Babelsberg drückte in der Folge, doch Meuselwitz verteidigte aufopferungsvoll, sodass es am Ende torlos blieb. Babelsberg trifft am Sonntag auf Viktoria Berlin.

