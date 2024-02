Nachholspiele der Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Energie Cottbus dreht dramatisches Spiel, BFC Dynamo siegt souverän Stand: 07.02.2024 22:25 Uhr

Energie Cottbus bleibt im Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga. Dank einer dramatischen Schlussphase gewannen die Lausitzer mit 4:3 gegen Viktoria Berlin. Noch besser sieht es nach einem 2:0 gegen Chemie Leipzig für den BFC Dynamo aus.

Regionalligist Energie Cottbus hat im Aufstiegsrennen der Regionalliga Nordost gegen Viktoria Berlin einen ebenso wichtigen wie kuriosen Sieg gefeiert. Mit zwei Toren kurz vor Spielende drehten die Lausitzer am Mittwochabend ein fast schon verloren geglaubtes Spiel und gewannen mit 4:3 (1:2).



Zeitgleich untermauerte auch der BFC Dynamo seine großen Ambitionen im Kampf um den Drittliga-Aufstieg. Die Berliner gewannen ihr Heimspiel gegen Chemie Leipzig alles in allem souverän mit 2:0 (0:0).

Energie hält Aufstiegsträume am Leben

Für Energie Cottbus war ein Sieg gegen Viktoria am Mittwoch Pflicht, um den Anschluss im Aufstiegsrennen nicht zu verlieren. Der Start ins Spiel gehörte allerdings den Gästen: Bereits in der vierten Minute erzielte Viktorias Shean Mensah von kurz hinter der Strafraumgrenze das 1:0 für die Berliner.



Wirklich Fahrt nahm die Partie dann kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit auf. Zunächst erhöhte Lucas Falcao Viktorias Führung auf 2:0, als Energies Hintermannschaft bei einer Ecke im Kollektiv zu inkonsequent verteidigte. Anschließend verkürzte Phil Halbauer den Rückstand der Cottbuser immerhin noch vor der Pause wieder auf 1:2. In der dritten Minute der Nachspielzeit veredelte er eine schöne Kombination mit Maximilian Oesterhelweg per Flachschuss.



In der zweiten Halbzeit dauerte es in der Folge eine gute halbe Stunde, ehe Cottbus erneut traf. In der 82. Minute nutzen die Gastgeber einen Freistoß, um Joshua Putze freizuspielen, der mit seinem ersten Saisontreffer den 2:2-Ausgleich erzielte. Der hatte allerdings nur kurz Bestand: Bereits rund eine Minute später brachte Laurenz Dehl Viktoria erneut und diesmal mit 3:2 in Führung.



Es folgte ein furioses Finale: In der 90. Minute versenkte Dennis Slamar eine Freistoß-Hereingabe von Dominik Pelivan artistisch und bescherte Cottbus so den erneuten Ausgleich - diesmal zum 3:3. Sechs Minuten Nachspielzeit hauchten Energie anschließend zusätzlich neues Leben ein, das die Lausitzer bestmöglich nutzten. In der fünften Extraminute war es Tim Heike, der nur deshalb überhaupt in Viktorias Strafraum an den Ball kam, weil Mitspieler Jonas Hildebrandt diesen nicht kontrollieren konnte. Heike übernahm hervorragend und erzielte zur großen Freude der Fans im Stadion der Freundschaft mit seinem 15. Saisontor den 4:3-Siegtreffer für Cottbus.



Dank diesem bleibt die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz weiterhin im Rennen um den Aufstieg. Bei einem absolvierten Spiel weniger haben die nun drittplatzierten Lausitzer sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Greifswald.

BFC Dynamo bleibt Greifswalds engster Verfolger

Noch besser ist die Ausgangslage im Aufstiegsrennen mittlerweile für den BFC Dynamo. Dessen 2:0-Erfolg am Mittwochabend gegen Chemie Leipzig hat den Rückstand der Berliner auf den Greifswalder FC auf drei Zähler schrumpfen lassen. Dabei hat der BFC zwei Spiele weniger als der Spitzenreiter.



Dabei sah es zumindest in der ersten Halbzeit Nachholspiels vom 16. Spieltag nicht zwingend nach einem Sieg für die Berliner Gastgeber aus. Nach einem starken Start des BFC Dynamo entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Mannschaften zwischenzeitlich nahezu neutralisierten und nur wenig gefährliche Offensivaktionen verzeichneten.



Die änderte sich mit dem Start des zweiten Durchgangs. Bereits in der 49. Minute ging der BFC mit 1:0 in Führung. Auf der linken Seite glänzte Patrick Sussek mit einem starken Lauf, setzte sich auch dank der Hilfe von gleich zwei Übersteigern gegen zwei Gegenspieler durch und schoss den Ball abschließend kompromisslos ins kurze linke Eck.



Für die Vorentscheidung sorgte knapp 20 Minuten später dann Abwehrspieler Steffen Eder. Bei einer Ecke für den BFC Dynamo stieg Eder am höchsten und köpfte den Ball mustergültig, weil auch noch gegen die Laufrichtung des Keepers zum 2:0-Endstand in dessen Tor.



Der BFC bleibt damit in der Regionalliga Nordost in der Erfolgsspur und steht nach 18 absolvierten Partien in der Tabelle auf Rang zwei hinter Greifswald und vor Energie Cottbus. Als einziger der ambitionierten Regionalligisten aus der Region Berlin-Brandenburg hat der BFC den Aufstieg aktuell in der eigenen Hand.

