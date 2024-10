Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Der 12. Spieltag von Babelsberg, Viktoria Berlin und Luckenwalde Stand: 20.10.2024 16:14 Uhr

Der Sonntag des 12. Spieltags der Regionalliga Nordost brachte den Berliner und Brandenburger Mannschaften nichts Gutes. Für den SV Babelsberg hagelte es eine 0:4-Niederlage gegen den Halleschen FC, Viktoria Berlin unterlag Meuselwitz knapp und auch Schlusslicht Luckenwalde verlor erneut.

Babelsberg klar unterlegen

Seit sechs Spieltagen geht es beim SV Babelsberg nur noch bergab – und auch am 12. Spieltag der Regionalliga Nordost hat sich daran nichts geändert. Gegen den Halleschen FC mussten sich die Potsdamer im heimischen Stadion 0:4 geschlagen geben und stehen nun auf Platz 15 der Tabelle.



Halle startete kontrolliert und belohnte sich nach 15 Minuten mit dem 1:0 durch Burim Halili. Eine Führung, die zu diesem Zeitpunkt schon fast überfällig war, da Babelsberg nur hinterherlief. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit war dann zwar die einzige Phase des Spiels, in der Babelsberg aktiver wurde, ein Treffer gelang den Hausherren aber trotzdem nicht. Cyrill Akono (61. Minute), Jan Löhmannsröben (73.) und Robin Friedrich per Elfmeter (88.) machten in Halbzeit zwei dann alles klar für die Gäste. Für die Babelsberger von Trainer André Meyer steht nun am Freitag die Partie gegen Hertha BSC II an.

Viktoria nutzt frühe Überlegenheit nicht aus

Viktoria Berlin war zu Gast in Meuselwitz und konnte bei bestem Wetter und mit etwa 20 angereisten Fans im Rücken früh ausnutzen, dass die Meuselwitzer Abwehr noch nicht ganz wach war. Schon in der 3. Minute war es Alexander Dikarev, der nach einem Doppelpass lässig aus sieben Metern einschob. Meuselwitz kam erst nach einer knappen halben Stunde besser ins Spiel, fackelte dann aber auch nicht mehr lange. Für den verdienten Ausgleich sorgte Tim Kießling aus kurzer Distanz (38.).



Die insgesamt knapp 500 Zuschauer in Meuselwitz sahen in der zweiten Hälfte, wie Nils Schätzle zur 2:1-Führung für die Gastgeber traf und daraufhin, wie Viktoria alles reinwarf, um noch auszugleichen. Die letzten Minuten der Partie waren von Kampf geprägt. Viktoria konnte sich aber auch nach sechs Minuten Nachspielzeit nicht mehr belohnen.



Der Vorjahresdritte aus Berlin hinkt den eigenen Erwartungen bisher hinterher und fndet sich nach dem 12. Spieltag auf Platz 12 wieder. Meuselwitz wiederum rückt vor auf Platz 7.

Luckenwalde wartet weiter auf zweiten Saisonsieg

Der FSV Luckenwalde hatte vor dem Spieltag erst einen Saisonsieg eintüten können. Mit nur sieben Punkten und sieben Niederlagen im Gepäck stehen die Brandenburger auf dem letzten Tabellenplatz. Gegen Zwickau kassierte Luckenwalde nun die nächste Niederlage.



Und das, obwohl die Mannschaft mutig startete und zu Offensivaktionen kam. Die Überlegenheit führte allerdings nicht zu einem Treffer und gegen Ende der ersten Hälfte übernahm der Gastgeber aus Zwickau das Kommando. Nach torlosen 45 Minuten dauerte es nach der Pause nicht lange. Lukas Eixler traf zum 1:0 für die Gastgeber.



Luckenwalde strahlte wenig Gefahr aus. Spannend wurde es zehn Minuten vor Schluss nur noch einmal, da Kilian Senkbeil nach einer Notbremse Rot sah und Zwickau die Partie mit zehn Mann beenden musste. Eine schwere Verletzung von Jonas Böhmert überschattete die letzten Minuten außerdem. Es blieb beim 1:0 für Zwickau und Luckenwalde wartet nun seit drei Partien auf Punkte.

Sendung: rbb24 Inforadio, 20.10.2024, 16:15 Uhr