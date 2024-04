Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: BFC Dynamo verliert in Rostock und den Anschluss an die Tabellenspitze Stand: 26.04.2024 21:38 Uhr

Zum Auftakt des 31. Spieltags in der Fußball Regionalliga-Nordost hat der BFC Dynamo erneut wertvolle Punkte im Kampf um die Meisterschaft verloren. Bei der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock, die lediglich auf Rang 17 der Tabelle liegt, verloren die Berliner mit 2:3 (1:1). Und das obwohl man durch Chris Reher (23. Minute) und Louis Malina (83.) mit 1:0 beziehungsweise 2:1 in Führung lag. Doch wie schon in der Vorwoche beim Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt kassierte das Team von Trainer Dirk Kunert späte Gegentore. So fiel der Ausgleich durch Patrick Nkoa in der 89. Minute. Der Siegtreffer durch Tim Krohn gar erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.



Mit weiterhin 57 Punkten liegt der BFC vier Punkte hinter Spitzenreiter Cottbus und zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten aus Greifswald. Beide haben noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

Viktoria verliert, Babelsberg spielt Unentschieden

Ebenfalls mit 2:3 (1:1) unterlag die VSG Altglienicke im Heimspiel gegen Eilenburg. Die Treffer für die Berliner erzielten Justin Bulang (25.) und Tolcay Cigerci (88., Elfmeter). Damit bleiben die Eilenburger im Jahr 2024 ein Schreckgespenst für alle Berliner Vereine. In allen vier Regionalliga-Duellen gegen Mannschaften aus der Hauptstadt blieben die abstiegsbedrohten Sachsen ohne Niederlage.



Ohne Niederlage und ohne Treffer blieb auch Babelsberg 03 beim Gastspiel in Leipzig. Der Tabellen-Fünfte kam bei Chemie Leipzig nicht über ein 0:0 hinaus. In der chancenarmen Partie sorgte einzig ein Lattentreffer von Potsdams Paul Wegener für etwas Aufregung (8.).

