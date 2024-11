Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Babelsberg kommt spät zurück, Altglienicke mit Remis in Erfurt Stand: 23.11.2024 17:06 Uhr

In der Regionalliga Nordost kam der SV Babelsberg 03 m Samstagnachmittag bei Schlusslicht FSV Luckenwalde nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Es hätte sogar noch schlimmer kommen können für Mannschaft von Trainer André Meyer, der eingewechselte Ruwen Werthmüller bewahrte in der 84. Minute die Filmstädter vor der Auswärts-Pleite. Es war sein Premierentreffer für die "Nulldreier".

FSV-Stürmer Kühn trifft per Doppelschlag

In einer niveauarmen Partie brachte der ehemalige Luckenwalder Luca Dahlke die Babelsberger in der 34. Minute in Front, gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Luckenwalde kam nach der Pause deutlich besser ins Spiel, Mittelstürmer Philipp Kühn stellte per Doppelschlag auf 2:1 (52., 56.). Der FSV blieb auch in der Folge das bessere Team, doch Werthmüllers Ausgleich aus dem Gewühl heraus, brachte Luckenwalde um den zweiten Saisonsieg. Der FSV verharrt durch das Remis auf dem letzten Platz, Babelsberg rutscht auf Platz 13.

Altglienicke kassiert späten Ausgleich

In einer weiteren Partie der Regionalliga Nordost spielte die VSG Altglienicke 1:1 bei Rot-Weiß Erfurt. Die Berliner kamen gut in die Partie: Shawn Kauter zog in der 5. Minute am Strafraum ab und traf flach zur Führung. Erfurt steigerte sich nach der Halbzeit. Letztlich war es der eingewechselte Maxime Langner, der in der 85. Minute den verdienten Ausgleich besorgte.



Damit bleibt Erfurt auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen und belegt den vierten Platz in der Tabelle. Altglienicke kommt nicht vom Fleck und verharrt auf Rang sechs.



