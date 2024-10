Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Auch der BFC Dynamo kann Lok Leipzig nicht bremsen Stand: 19.10.2024 17:41 Uhr

Für den BFC Dynamo rückt die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost in immer weitere Ferne: Am Samstagnachmittag verloren die Berliner ihr Heimspiel gegen Spitzenreiter Lok Leipzig ohne eigenen Treffer mit 0:2 (0:1). Auch Hertha 03 Zehlendorf blieb in seinem Spiel gegen die VSG Altglienicke ohne Tor, sicherte sich durch ein 0:0-Unentschieden allerdings immerhin einen Punkt.

Leipzig trifft gegen den BFC Dynamo zweimal spät

Dass die Partie gegen Leipzig für den BFC Dynamo eine schwere werden würde, war bereits im Vorfeld klar. Mit 13 Punkten Vorsprung auf die eigentlich aufstiegsgewillten Berliner gingen die Sachsen am Samstag ins Spiel. Dort dauerte es anschließend allerdings eine Weile, bis sich die klar verteilte Favoritenrolle auch auf der Anzeigetafel widerspiegelte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Noel Eichinger Lok Leipzig mit seinem Treffer zum 1:0-Halbzeitstand in Führung.



Insgesamt war das Spiel zwischen den beiden Traditionsklubs aus dem Osten eher von zahlreichen Gelben Karten als von vielen Toren geprägt. Gleich neun Verwarnungen verteilte Schiedsrichter Tim Gerstenberg an die beiden Mannschaften, während auch der zweite Treffer des Spiels in der zweiten Halbzeit lange auf sich warten ließ.



In der 82. Minute war es schließlich Djamal Ziane, der für Lok Lepizig auf 2:0 erhöhte und so den Sieg der Gäste perfekt machte. Während Leipzig nun nach zwölf Spielen mit zehn Siegen, zwei Unentschieden und 32 Punkten enteilt an der Tabellenspitze thront, liegt der BFC Dynamo mit 16 Punkten auf Rang sechs.

