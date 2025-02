Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Ronny Ermel ist neuer Cheftrainer von Babelsberg 03 Stand: 28.02.2025 13:05 Uhr

Ronny Ermel wird neuer Cheftrainer von Fußball-Regionalligist Babelsberg 03. Wie der Verein am Freitag auf seiner Webseite bekanntgab, leitet Ermel ab sofort das Training und wird auch beim kommenden Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt am Sonntag an der Seitenlinie stehen. Am Dienstag hatten die Potsdamer verkündet, dass der bisherige Coach André Meyer von seinen Aufgaben entbunden wird.



Ermel war bereits Co-Trainer in Babelsberg

Ermel war bereits von 2022 bis 2024 unter Markus Zschiesche als Co-Trainer in Babelsberg tätig. "Wir freuen uns, mit Ronny Ermel ein bekanntes Gesicht als neuen Cheftrainer gewonnen zu haben. Ronny kennt unseren Verein und unsere Werte aus seiner zweijährigen, erfolgreichen Arbeit bei Nulldrei. Er hat in seiner Zeit als Co-Trainer bei uns bereits mit einigen aktuellen Spielern gut zusammengearbeitet und steht für eine offensiv-emotionale Spielweise", wird Sportvorstand Paul Bachmeyer zitiert.



