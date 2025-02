Fußball-Regionalliga Regionalliga: Babelsberg verliert bei Zschiesche-Wiedersehen, Viktoria unterliegt Lok Stand: 08.02.2025 17:03 Uhr

Fußball-Regionalligist Babelsberg 03 hat das Duell mit dem Greifswalder FC und Ex-Trainer Markus Zschiesche verloren. Am Samstag unterlagen die Brandenburger auswärts mit 1:2 (0:1). Beide Treffer für den Ostseeklub erzielte der gebürtige Berliner Soufian Benyamina (5., 71. Minute). Für Babelsberg traf Daniel Frahn in der Nachspielzeit.



In der Tabelle bleiben die Nulldreier damit auf dem 11. Platz, während Greifswald auf den 7. Rang springt.

BFC muss lange zittern, Luckenwalde verliert mehr

Viktoria verliert in Unterzahl beim Spitzenreiter

Ebenfalls am Samstag hat Viktoria Berlin eine Überraschung bei Spitzenreiter Lok Leipzig verpasst. Das Team von Dennis Kutrieb unterlag bei den Sachsen mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Stefan Maderer in der 58. Minute.



Die Gäste mussten dabei lange in Unterzahl spielen, weil Alexander Dikarev bereits im ersten Durchgang die gelb-rote Karte sah. Mit der Niederlage bleibt Viktoria nah an der Abstiegszone, rangiert mit 22 Punkten auf dem 13. Platz.

