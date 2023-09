Zweite Fußball-Bundesliga Reese schießt Hertha zu spätem Sieg bei Holstein Kiel Stand: 24.09.2023 16:23 Uhr

Hertha BSC hat ein wildes Auswärtsspiel in Kiel gewonnen. Die Berliner präsentierten sich zunächst stark und gingen mit zwei Toren in Führung. Nach der Pause glichen die Gastgeber aus. Kurz vor Schluss entschied Ex-Kieler Reese die Partie per Elfmeter.

Hertha gewinnt erstes Auswärtsspiel der Saison

Schiedsrichter Badstübner pfeift drei Elfmeter, davon zwei für Hertha kurz vor Schluss

Tabakovic bleibt nach drei torreichen Partien mit sieben Treffern diesmal ohne Torerfolg

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat seinen dritten Saisonsieg eingefahren, den ersten auswärts. Bei Holstein Kiel gewannen die Berliner am Sonntag ein spannendes Spiel mit 3:2 (2:0). Die Treffer für Hertha erzielten Smail Prevljak (27. Minute), Andreas Bouchalakis (38.) und Fabian Reese per verwandeltem Foulelfmeter (90.+2). Für Kiel trafen Benedikt Pichler (54.) und Steven Skrzybski (57.) ebenfalls per Elfmeter. In der Tabelle verschaffte sich der Klub aus Charlottenburg nach dem 3:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig in der Vorwoche weiter Luft auf die Abstiegsränge.

Fabian Reese steht für die neue Hertha und das moderne Berlin Hertha-Neuzugang Fabian Reese hat sich in kürzester Zeit zum Leistungsträger und Publikumsliebling entwickelt. Das liegt an seinem beispielhaften Eifer auf dem Platz, aber auch seiner großen Identifikation mit Berlin. Von Marc Schwitzkymehr

Tabakovic vergibt erste Chance, Prevljak trifft

Wegen einer Pyroaktion in der Kieler Kurve und sich bildenden Rauchschwaden pfiff Schiedsrichter Florian Badstübner die Partie mit einer dreiminütigen Verzögerung an.



Mit einem Sieg gegen Hertha hatten die gastgebenden Kieler die Möglichkeit, die Tabellenführung der 2. Bundesliga zu erklimmen, sofern Fortuna Düsseldorf parallel gegen Hannover 96 strauchelte. Entsprechend überlegen agierte das von Marcel Rapp trainierte Team in der Anfangsphase.





Doch die erste große Torchance gehörte den Gästen. Über links trieb der gebürtige Kieler und ehemalige Holstein-Spieler Fabian Reese den Ball im Sprint nach vorne und legte ab auf den zuletzt so treffsicheren Haris Tabakovic. Dieser scheiterte allerdings direkt vor dem gegnerischen Gehäuse an Keeper Timon Weiner (10.).

Nach einer knappen halben Stunde überließen die zuvor gut geordneten Kieler den Gästen aus Berlin dann sehr viel Raum. Wieder war es der auffällige Reese, der den Ball von links in den Strafraum streichelte, wo Startelf-Debütant Smail Prevljak kraftvoll per Kopf zur Führung einnetzte (27.).



Hertha kontrollierte die Partie nun. Bei einer offenbar einstudierten Freistoßsituation aus rund 30 Metern Torentfernung lief der Ball vom ausführenden Reese über Tabakovic auf Prevljak, der sich an der Strafraumkante postiert hatte. Seinen Abschluss wehrte Torwart Weiner noch ab, doch im Nachsetzen staubte Andreas Bouchalakis unhaltbar ab zum 2:0 (38.).

Fabian Reese steht für die neue Hertha und das moderne Berlin Hertha-Neuzugang Fabian Reese hat sich in kürzester Zeit zum Leistungsträger und Publikumsliebling entwickelt. Das liegt an seinem beispielhaften Eifer auf dem Platz, aber auch seiner großen Identifikation mit Berlin. Von Marc Schwitzkymehr

Kiel gleicht schnell aus

Nach dem Seitenwechsel kam Kiel wie verwandelt aus der Kabine, die Hausherren drängten nun, während Hertha nur noch hinterher rannte. Marvin Schulz brachte einen Eckstoß von der rechten Seite auf den langen Pfosten, wo Benedict Pichler am höchsten sprang und per Kopf den Anschlusstreffer markierte (54.).



Wenig später legte Pichler den Ball in Herthas Sechzehner vorbei an Toni Leistner. Der ließ sein linkes Bein stehen und brachte den Österreicher damit zu Fall. Der frühere Unioner Steven Skrzybski verwandelte den fällige Strafstoß, wobei Hertha-Torwart Tjark Ernst noch am Ball war (57.). In den folgenden Minuten verpassten es die Gastgeber, ihre Überlegenheit in das Führungstor umzumünzen, Ernst war mehrere Male hellwach und bewahrte sein Team vor dem Rückstand.



In den letzten gut 20 Minuten entwickelte sich dann eine intensive und hochspannende Fußballpartie, in der beide Teams auf das Siegtor drängten.

Zwei Elfmeter: Tabakovic verschießt, Reese trifft

Nach 85 Minuten ging Tabakovic bei einem Angriff im Kieler Strafraum etwas theatralisch nach einem Kontakt zu Boden, bekam dafür zunächst die gelbe Karte wegen einer vermeintlichen Schwalbe. Nach Ansicht der Videobilder nahm Referee Badstübner den Entscheid zurück und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Der Schweizer trat selbst an - scheiterte aber am Kieler Keeper.



Doch nur eine Minute später sollte Hertha eine erneute Strafstoßmöglichkeit bekommen. Marton Dardai ging nach einem Tritt nach der direkt auf den verschossenen Elfmeter folgenden Ecke zu Boden. Diesmal trat Fabian Reese an - und traf zum 3:2.



In einer teils vogelwilden Nachspielzeit kassierte der Kieler Marvin Schulz noch die gelb-rote Karte und wurde vom Platz gestellt. Am Ende blieb es beim Sieg der Herthaner.



Die verbesserten sich mit dem zweiten Sieg nacheinander auf Rang neun. Die Kieler vergaben durch den verpassten Sieg die Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze und sind nun Siebte.

Die Reaktionen

Haris Tabakovic (Hertha BSC): "Gott sei Dank haben sie noch gefoult, und Fabi [Reese, Anm. d. Red.] hat die Verantwortung übernommen, hat ihn gemacht. Am Ende können wir noch höher gewonnen, aber leider haben wir verschossen."



Fabian Reese (Hertha BSC): "Hätte man ein Drehbuch geschrieben zugunsten der Hertha, hätte man das so mit diesem dramatischen Ende geschrieben. Für mich war es eine Gefühls-Achterbahnfahrt."



Steven Skrzybski (Holstein Kiel): "In der ersten Halbzeit haben wir es nicht verdient. In der zweiten Halbzeit, ja, aber wir müssen die Leistungen konstant abrufen. (...) In der Halbzeitpause hat keine gute Laune geherrscht. (...) Aber so wie wir wieder rausgekommen sind, das ist das Gesicht, das wir zeigen wollen. Aber am besten von der ersten Minute an."

Das Spiel im Ticker

Sendung: rbb24, 24.09.2023, 18 Uhr