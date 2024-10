Interview | Potsdam-Royals-Präsident Jens Thorsten Müller Potsdam-Royals-Präsident Jens Thorsten Müller im Interview: "Erfolg macht auch sexy" Stand: 14.10.2024 12:36 Uhr

Die Potsdam Royals konnten am Samstag ihren Meistertitel in der German Football League (GFL) gegen die Dresden Monarchs verteidigen. Royals-Präsident Jens Thorsten Müller über eine perfekte Saison und die Zukunft seines Starspielers.

rbb: Glückwunsch zur Meisterschaft, Herr Müller. Wie ausschweifend wurde die Deutsche Meisterschaft gefeiert?



Jens Thorsten Müller: Wir sind ein sehr friedlicher Laden. (lacht) Es war eine tolle Veranstaltung und ein tolles Spiel in Essen. Alle sind wieder gut in Potsdam angekommen.



Heute Abend geht die Party weiter. Um 18:30 Uhr gibt es eine Feier im Potsdamer Lindenpark. Darf da jeder hinkommen?



Ja, das haben wir auch im letzten Jahr so zelebriert nach dem Gewinn des German Bowls. Wir freuen uns darauf, mit den Menschen, die uns durch die gesamte Saison begleitet und angefeuert haben, die Meisterschaft zu feiern. Viele dieser Fans waren auch in Essen dabei und haben uns großartig unterstützt.



Was kann man von den Feierlichkeiten erwarten?



Ab 19 Uhr gibt es den Empfang der Mannschaft, wir wollen die besten Spieler ehren, eine schöne Zeit verleben und ganz entspannt den Pokal präsentieren. "Beule" (Spitzname des Pokals; Anm. der Red.) ist wieder zurück in Potsdam.



Die Potsdam Royals sind in dieser Saison ungeschlagen geblieben. Warum ist Ihre Mannschaft den anderen so überlegen?



Ob wir immer so überlegen sind, würde ich mal in Frage stellen. Das hat auch das Endspiel gezeigt, das erst 27 Sekunden vor Schluss entschieden wurde. Aber was wir tun, tun wir konzentriert, sehr professionell und mit Konsequenz. Es hat sich über die Saison gezeigt, dass wir über die zweite Halbzeit, was Kondition und Technik angeht, dem ein oder anderen Gegner überlegen sind, der da vielleicht nicht so viel Zeit und Kraft investiert.



Kann die erfolgreiche Mannschaft zusammengehalten werden oder droht beispielsweise der Abgang Ihres begehrten Quarterbacks Jaylon Henderson?



Jaylon Henderson ist momentan der beste Quarterback in Europa. Da haben bereits viele Vereine Interesse gezeigt. Da sind wir dran. Letztes Jahr ist es uns gelungen, das Team zusammenzuhalten. Allerdings wird es auch altersbedingt einen Umbruch geben auf der ein oder anderen Position.



Wie sieht Ihre zukünftige Kaderplanung aus?



Was uns freut, ist, dass viele junge Spieler aus unserem Team der A-Jugend-Bundesliga hochkommen, an den bisherigen Hierarchien zerren und in die GFL-Mannschaft drängen. Wir sind da optimistisch, was die Zukunft angeht. Erfolg macht auch sexy. Deshalb gibt es viele Spieler, die zu uns wollen. Aber wir setzen weiterhin auf unsere Jugend und unsere bewährten Kräfte.

Die Frage ist nur, wo Sie in der kommenden Saison trainieren, denn es gibt Streit mit der Stadt um die Trainingsplätze. Wie ist der aktuelle Stand?



Wir haben vor zwei Wochen eine Mail bekommen, dass unser Trainingsplatz am Luftschiffhafen gesperrt ist. Die Stadt hat uns dann mit einem Ausweichplatz geholfen, der war allerdings viel zu klein und es fehlten dort die Markierungen. Und das ist genau der Punkt: Wenn man kein gutes Training machen kann in der heißen Phase der Saison, dann zeigt sich das Problem auch während des Finales auf dem Feld. Aktuell ist die Situation sehr angespannt – auch bei den Jugendmannschaften. Wir sind im Gespräch mit allen Beteiligten und hoffen, dass es sich im nächsten Jahr besser gestaltet.



Herr Müller, wir danken Ihnen für das Gespräch!



Das Interview führte Dörthe Nath für das rbb24 Inforadio.



Sendung: rbb24 Inforadio, 14.10.2024, 7:15 Uhr